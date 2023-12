Come vedere la diciassettesima giornata di Serie A in TV e streaming

Fonte foto: demaerre / iStock

Weekend di Natale con la Serie A. Venerdì e sabato la Serie A torna in campo per la diciassettesima giornata, un turno importante e con qualche partita molto interessante. L’Inter sta tentando la prima mini fuga dell’anno: grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della Lazio e il contemporaneo pareggio della Juve, i neroazzurri sono primi in classifica con quattro punti di vantaggio. Il “titolo” di campione d’inverno si avvicina sempre di più e in questa diciassettesima giornata se la dovrà vedere in casa contro il Lecce, una partita sulla carta abbastanza semplice, anche se mancherà Lautaro Martinez fermato da alcune noie muscolari. La Juventus, invece, sarà protagonista sul campo della neopromossa Frosinone, una delle squadre rivelazione di questa prima parte dell’anno. Il Milan, invece, se la vedrà contro la Salernitana ultima in classifica e alla ricerca di punti per la salvezza. I big match della giornata, invece, vedono in campo il sorprendente Bologna di Tiago Motta, quarto in classifica, contro l’Atalanta e Roma – Napoli, partita che chiuderà questa diciassettesima giornata di Seria A.

Per vedere tutte le partite di questa diciassettesima giornata di Serie A, DAZN è l’unica soluzione possibile. Inoltre, per chi ancora non è abbonato c’è la possibilità di iscriversi utilizzando un’ottima promo valida solamente fino al 26 dicembre. Affrettati e clicca sul link qui in basso. SkySport e NowTV trasmetteranno, invece, le classiche tre partite, tra cui Inter – Lecce.

Diciassettesima giornata Serie A 2023-2024: dove vedere le partite

La diciassettesima giornata di Serie A è spalmata su due giorni. Si cominciamo venerdì alle ore 18:30 con Empoli – Lazio e con Sassuolo – Genoa, mentre alle 20:45 scendono in campo Monza – Fiorentina e Salernitana – Milan. Il lunch game di sabato vede protagonista la Juventus sul campo del Frosinone con inizio alle 12:30. Doppio appuntamento alle 15:00 con Bologna – Atalanta (partita che si preannuncia ricca di emozioni) e Torino – Udinese. Anche alle 18:00 doppio appuntamento con l’Inter che ospita il Lecce e con il Verona che ospita il Cagliari. Appuntamento alle 20:45 con Roma – Napoli, big match di questa diciassettesima giornata di Serie A.

Venerdì 22 dicembre ore 18:30: Empoli-Lazio (Dazn)

Venerdì 22 dicembre ore 18:30: Sassuolo-Genoa (Dazn)

Venerdì 22 dicembre ore 20:45: Monza-Fiorentina (Dazn e Sky)

Venerdì 22 dicembre ore 20:45: Salernitana-Milan (Dazn)

Sabato 23 dicembre ore 12:30: Frosinone-Juventus (Dazn)

Sabato 23 dicembre ore 15:00: Bologna-Atalanta (Dazn e Sky)

Sabato 23 dicembre ore 15:00: Torino-Udinese (Dazn)

Sabato 23 dicembre ore 18:00: Inter-Lecce (Dazn e Sky)

Sabato 23 dicembre ore 18:00: Verona-Cagliari (Dazn)

Sabato 23 dicembre ore 20:45: Roma-Napoli (Dazn)

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di questo turno di Serie A, di cui sette in esclusiva. Se ancora non sei abbonato alla piattaforma, puoi approfittare della super promo disponibile in questi giorni: fino al 26 dicembre puoi sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Standard pagando per i primi sei mesi 23,99 euro invece di 30,99€. La promo è valida solamente per l’abbonamento annuale. Oltre a tutte le partite della Serie A hai accesso a tutti gli altri contenuti di DAZN: Europa League, Conference League, Liga spagnola, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e i canali di Eurosport. Un’offerta ricchissima e che non devi lasciarti scappare.

Quali partite della diciassettesima giornata vedere su Sky e NowTV

Come oramai ci ha abituato, Sky e NowTV trasmettono tre partite per ogni giornata di Serie A. In questo turno i match prescelti sono: Monza – Fiorentina (venerdì alle ore 20:45), Bologna – Atalanta (sabato alle 15:00) e Inter – Lecce (sabato alle 18:00). Puoi vederle anche in streaming su SkyGo. Chi, invece, ha l’abbonamento al Pass Sport di NowTV (disponibile in promozione con uno sconto del 33% cliccando sul link qui in basso) li può guardare da qualsiasi dispositivo, anche dallo smartphone.

