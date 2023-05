La friggitrice ad aria Severin mai così economica: offerta top su Amazon

Cucinare ottimi manicaretti per tutta la famiglia in una manciata di minuti e senza troppa fatica. Un "sogno", fino a non molti anni fa; una realtà oggi, grazie al supporto fondamentale delle friggitrici ad aria.

Elettrodomestici come SEVERIN FR 2445 ne sono un esempio lampante. Dotata di un cestello XXL, è perfetta per preparare pranzi e cene per l’intera famiglia (o per la comitiva di amici) in poco tempo e con il minimo sforzo: è infatti sufficiente scegliere uno dei programmi di cottura preimpostati, mettere gli ingredienti nel cestello e il gioco è fatto. Uan friggitrice senza olio versatile e completa disponibile oggi a un prezzo eccezionale: merito dell’offerta top di Amazon, che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico.

SEVERIN FR 2445 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di 8 programmi di cottura preimpostati, la friggitrice senza olio Severin FR 2445 diventerà ben presto la vostra più preziosa alleata tra i fornelli. Sarà infatti sufficiente inserire gli ingredienti nell’ampio cestello, selezionare il programma di cottura più adatto e attendere: sarà la stessa friggitrice a scegliere temperatura e tempi di cottura in base alle vostre indicazioni.

Inoltre, con la funzione "Memory" potrete memorizzare le impostazioni di cottura che utilizzate più spesso, creando così un vostro programma di cottura personalizzato. Il cestello da 5 litri di capienza, poi, permette di preparare pranzi e cene per familiari e amici, senza dover necessariamente utilizzare il forno o il piano cottura. Insomma, basterà la friggitrice ad aria Severin per sfamare l’intera famiglia.

Per gestirne le funzionalità e selezionare uno dei programmi di cottura preimpostati sarà sufficiente interagire con il pannello touch nella parte superiore della friggitrice. Intuitivo e facile da "decifrare", il pannello ti permetterà di scegliere senza fatica la funzione di cottura preferita o utilizzare uno dei programmi per cuocere più velocemente i tuoi piatti preferiti.

E una volta finito di cucinare e mangiare, nessun timore. Le friggitrici ad aria come Severin FR 2445 sono ideali anche per coloro che odiano lavare i piatti dopo cena. Le parti rimovibili, una volta raffreddate, possono essere infatti messe in lavastoviglie, senza che si corra il rischio di rovinarle o di alterare le proprietà antiaderenti del rivestimento.

SEVERIN, la friggitrice ad aria è al minimo storic: va comprata subito

Come accennato inizialmente, la friggitricie ad aria del marchio tedesco è tra le offerte più interessanti che potrai trovare oggi nella categoria "Cucina" di Amazon. Merito dello sconto del 33% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistando oggi la friggitrice ad aria Severin in offerta su Amazon la si pagherà 99,90 euro, con un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo di listino consigliato dal produttore.

