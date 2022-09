SKAM Italia 6: le ultime informazioni

La quinta stagione di SKAM Italia, che è stata particolarmente chiacchierata a causa della scelta di affrontare il tema del micropene, è arrivata su Netflix solo a inizio settembre, ma i fan si stanno già domandando se ci sarà anche una sesta stagione. La serie è un remake di Skam norvegese, che però si è fermato alla quarta stagione.

Il quinto capitolo della versione italiana, quindi, è stato il primo a discostarsi dalla traccia già segnata nella storia originale. Ma che cosa accadrà in futuro?

SKAM Italia 6 si farà?

Il tema della possibile realizzazione di SKAM Italia 6 è stato naturalmente subito posto a uno dei diretti interessati, il creatore e autore della serie Ludovico Bessegato. Durante la conferenza stampa dedicata al lancio della quinta stagione, Bessegato ha però spiegato che per sapere qualunque cosa riguardo il futuro della serie bisognerebbe chiedere a Netflix e Cross Production.

«Non pensavo nemmeno che ci sarebbe stata una quinta stagione perché credevo che la quarta sarebbe stata l’ultima. Se ci sarà questa richiesta [di proseguire con la sesta stagione, ndr] e ci saranno ancora storie da raccontare, non vedo perché non continuare», ha aggiunto. Netflix al momento non ha fatto sapere nulla in merito al futuro della serie.

Di cosa parlerà SKAM Italia 6

Nonostante l’assenza di conferme, si è già iniziato a parlare di come potrebbe essere la sesta stagione di SKAM Italia. Se dovesse essere realizzata, a quel punto il remake italiano diventerebbe qualcosa di diverso rispetto all’originale norvegese.

Quest’ultima serie è infatti pensata per raccontare la quotidianità e le difficoltà di chi frequenta la scuola superiore: in SKAM Italia, invece, già dalla quinta stagione quasi tutti i personaggi principali (tranne Elia, che è stato bocciato) hanno iniziato l’università, avventurandosi di fatto in un periodo nuovo della vita che porterà con sé ostacoli e consapevolezze differenti rispetto a quelle dell’adolescenza.

«Il fatto che Skam rimanga una serie che parla di persone teen che vanno al liceo è una richiesta esplicita della Norvegia. Nel caso in cui proseguissimo con una nuova stagione, non vedo ragioni per non introdurre una nuova generazione, che abbiamo già in parte introdotto in questa stagione», ha commentato Bessegato. «Il vecchio cast parteciperebbe comunque nelle nuove vicende, così come è avvenuto nel caso degli altri remake europei che hanno proseguito oltre la quarta stagione. Ci farà piacere eventualmente trovare un modo».

Chi sarà il protagonista di SKAM Italia 6

Impossibile dire chi sarebbe il nuovo protagonista di una ipotetica sesta stagione, che a questo punto si concentrerebbe anche sul delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Alcuni puntano il dito su Federica (Martina Lelio), che potrebbe essere il personaggio giusto per trattare il tema della body positivity; Giovanni (Ludovico Tersigni) o Silvia (Greta Ragusa).