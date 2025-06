Fonte foto: Robert Way / Shutterstock.com

Il piano di rilancio di Huawei non si ferma più: l’ultima novità in ordine di tempo per l’azienda cinese è il nuovo HarmonyOS 6. Si tratta della prossima generazione del sistema operativo proprietario di Huawei, che oramai ha detto addio ad Android con il lancio di Harmony OS Next avvenuto lo scorso anno.

Tra le principali novità della nuova versione di HarmonyOS troviamo l’intelligenza artificiale che, come avviene anche per altri produttori, diventerà sempre più centrale per l’ecosistema di Huawei, in particolare su smartphone e tablet di nuova generazione, in arrivo sul mercato con il nuovo OS.

Huawei punta sull’AI con HarmonyOS 6

L’intelligenza artificiale sarà uno dei focus di HarmonyOS 6 con la nuova versione del sistema operativo della casa cinese che andrà a integrare un nuovo framework (Harmony Agent Framework) che andrà a introdurre un modello di AI agenziale all’interno di tutto l’ecosistema di prodotti di Huawei.

L’obiettivo è chiaro: Huawei punta a introdurre un AI in grado di comprendere, pianificare ed eseguire attività, anche in completa autonomia, integrandosi al massimo con il sistema operativo. In questo modo, l’azienda può garantire un netto salto di qualità per i suoi utenti.

Sui dispositivi di Huawei sarà possibile utilizzare Harmony Intelligence, una suite di funzioni AI che richiama Apple Intelligence ma punta a offrire un’esperienza utente nettamente superiore, colmando le lacune della suite di Apple.

Tra le novità di HarmonyOS 6 c’è anche una nuova funzione di condivisione rapida pensata per garantire il trasferimento dei file tra un dispositivo e un altro. Huawei punta, inoltre, a sostenere la crescita del suo ecosistema di app.

Attualmente, HarmonyOS può contare su oltre 30.000 applicazioni ma l’obiettivo è continuare a crescere andando ad arricchire sempre di più il catalogo e a offrire agli utenti tutto quello di cui hanno bisogno in termini di app e giochi. Ricordiamo che HarmonyOS è oggi disponibile anche su computer per un’esperienza desktop completa.

Quando arriva HarmonyOS 6

Il nuovo HarmonyOS 6 entra ora in fase di beta test e sarà utilizzabile su alcuni dispositivi compatibili, come i Mate 60 e i Mate 70 oltre che il Mate X5 e i tablet Mate Pad Pro 11 (2024) e Mate Pad Pro 13.2 (2025).

La fase di beta durerà alcune settimane e preparerà il terreno al rilascio della versione stabile, che dovrebbe essere pronta già per la fine del terzo trimestre del 2025 o al massimo per il trimestre successivo.

All’elenco dei dispositivi compatibili si andranno ad aggiungere altri prodotti di Huawei già in commercio, come gli smartphone Pura 80. Nei prossimi mesi, inoltre, Huawei inizierà a commercializzare smartphone e altri prodotti con HarmonyOS 6 nativo. Ulteriori dettagli in merito dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.