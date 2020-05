Sky, due canali gratis fino al 31 maggio 2020: quali sono

Continuano le iniziative di Sky per l’emergenza COvid-19: l’azienda televisiva ha annunciato che i canali Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2 resteranno visibili gratuitamente per tutti gli abbonati fino al 31 maggio. Con il lockdown che continuerà parzialmente fino alla fine di maggio e con la maggior parte degli eventi sportivi rinviati a data da destinarsi, Sky ha deciso di prolungare l’iniziativa lanciata lo scorso.

I due canali, infatti, sono attivi da oramai più di un mese e sono disponibili gratis per tutti gli abbonati, sia quelli del satellitare, sia quelli della fibra e del digitale terrestre. Come si può intuire dal nome, si tratta di due canali dedicati al cinema che trasmettono sia film usciti di recente, sia grandi classici del passato. Tra i titoli che verranno trasmessi a maggio c’è Figli con Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi (tratto da un monologo si Mattia Torre, sceneggiatore di Boris, morto pochi mesi fa) e Parasite, vincitore dell’Oscar per il miglior film del 2019. Ecco come vedere gratis Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2.

Quali sono i due canali gratuiti di Sky per gli abbonati

La numerazione non è cambiata: Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2 sono disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati Sky sui canali 310 e 311 del satellitare e 471 e 473 della fibra e del digitale terrestre.

Sky ha deciso di prolungare l’iniziativa lanciata lo scorso mese per fronteggiare la pandemia Covid-19. Con molti italiani che dovranno continuare a lavorare in modalità smart-working e passare le loro serate in casa, i film possono essere un diversivo utile per passare un po’ di tempo.

Quali saranno i film trasmessi da Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2? Per il mese di maggio Sky ha assicurato che il palinsesto sarà abbastanza ricco e composto da film recenti e da titoli che hanno fatto la storia. Su Sky Cinema #IoRestoACasa 1 verranno trasmessi film per tutta la famiglia, come la commedia di Francesco Mandelli “Appena un minuto” e “Figli” con Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi. Sky Cinema #IoRestoACasa 2 è incentrato sui grandi film come ad esempio Parasite, la trilogia di Juarassik Park, la saga dello Squalo e Psycho. Non mancheranno film italiani come Gli Uomino d’Oro con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e GIampaolo Morelli.