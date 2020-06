Sky diventa operatore telefonico per la rete fissa: ecco le offerte

Se ne è parlato molto nei mesi pre Covid-19 e ora sembra che sia arrivato il momento: Sky è pronta a fare il suo debutto nel mondo della telefonia fissa. Come raccontato dal quotidiano La Repubblica, l’emittente satellitare sta organizzando un evento con grandi ospiti per il 16 giugno, giorno in cui dovrebbero essere ufficializzata la nascita del nuovo operatore telefonico per la rete fissa.

Sky si appoggerà sulla rete Open Fiber, come annunciato da Maximo Ibarra, nuovo CEO di Sky in Italia, arrivato nell’azienda con l’obiettivo di traghettarla in una nuova era dove la parola diversificazione sarà il perno centrale della strategia economica. Questi mesi di chiusura e di pandemia sono stati utilizzati da Sky per prepara al meglio il debutto, sia dal punto di vista commerciale sia comunicativo: è pronta la nuova campagna pubblicitaria e offerte pensate appositamente per i clienti. Proprio le tariffe e la convenienza di avere l’abbonamento satellitare più l’abbonamento telefonico sarà uno dei punti principali su cui punterà Sky.

Sky, nuovo operatore per la linea telefonica fissa di casa

La data del debutto è fissata: 16 giugno. Sky è pronto a diventare un nuovo operatore per la telefonia fissa in Italia, un mercato che negli ultimi anni ha visto arrivare nuovi player e che si è sempre dimostrato essere molto competitivo. Sky ha deciso di sbarcare nel settore dopo aver fatto lo stesso anche in altre Nazioni in cui è presente. Inoltre, la nuova proprietà (Comcast) punta molto sulla convergenza tra TV e telefonia e vuole fare dell’Italia uno dei punti forti della sua nuova strategia economica pensata per Sky.

Offerte Sky linea telefonica: le tariffe

Il 16 giugno, oltre a svelare il nome della nuova compagnia telefonica e la copertura offerta all’inizio, Sky presenterà anche le offerte pensate per il mercato italiano. E anche in questo caso la parola d’ordine sarà convergenza. Per chi è già abbonato alla TV satellitare saranno riservati sconti speciali che permetteranno di risparmiare su entrambi gli abbonamenti. Parlare di cifre è ancora troppo presto, ma chi ha potuto vedere la strategia di Sky assicura che si tratta di tariffe e prezzi molto convenienti.

Per il debutto nel mercato della telefonia Sky ha messo in campo grandi investimenti per assicurare un’ottima qualità della rete. Come detto, il nuovo operatore si appoggerà sulla rete costruita da Open Fiber che per il momento copre una buona parte delle principali città italiane e che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche nelle zone più remote. Per migliorare la qualità del segnale, Sky ha investito più di 200 milioni di euro: l’obiettivo è avere una velocità costante soprattutto per coloro che utilizzano Internet per ricevere il segnale della televisione e per giocare.