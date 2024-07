Hisense, lo smart TV a prezzo stracciato con lo sconto Amazon

Lo smart TV Hisense da 32 pollici è in promo con uno sconto del 35% e risparmi più di 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche e quanto costa

Trovare uno smart TV da 32 pollici di buona qualità e a un prezzo abbordabile è una sfida veramente ardua. Il mercato negli ultimi anni si è concentrato sempre di più verso modelli con uno schermo da almeno 43 pollici, se non superiore. E per i televisori piccoli e compatti la vita è diventata complicata. Per questo motivo quando si trova un modello con ottime specifiche tecniche in offerta a un prezzo veramente mini, l’unica cosa da fare è approfittarne subito, prima che la promo termini. E oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è disponibile proprio uno di questi smart TV, più precisamente il modello Hisense della gamma 32E53KQT.

Televisore abbastanza recente e dotato di tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un dispositivo di questo tipo, a partire da un ottimo pannello che assicura immagini in alta definizione. Il sistema operativo VIDAA è oramai una garanzia quando si parla di smart TV e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, con la possibilità di accedere direttamente dal telecomando ai vari Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Come detto, a catturare l’attenzione è l’offerta: oggi è disponibile con uno sconto del 35% e risparmi più di 100 euro, facendo crollare il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, una promo completa e da sfruttare immediatamente.

Smart TV Hisense da 32 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un prezzo così basso, l’unica cosa da fare è acquistarlo subito, prima che la promo termini. Oggi trovi questo televisore Hisense da 32 pollici in offerta con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 195 euro, il punto più basso degli ultimi mesi. Costa meno che al Prime Day e questo dovrebbe far capire la bontà della promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Ti consigliamo di approfittarne subito, prima che le scorte terminino.

Hisense, le caratteristiche dello smart TV

Uno smart TV che si adatta a qualsiasi situazione e perfetto soprattutto per questo periodo dell’anno per chi ha casa al mare e non vuole spendere centinaia di euro per acquistare un nuovo TV. Il televisore Hisense è equipaggiato con uno schermo da 32 pollici con risoluzione FullHD e tecnologia QLED che assicura oltre un miliardo di colori per rendere le immagini ancora più realistiche e vivide. Grazie all’elevato contrasto assicurato dal TV, i bianchi sono più luminoso e i neri ancora più profondi. Grazie al potente processore presente a bordo, il televisore riesce a effettuare un potenziamento della profondità dell’immagine per creare un effetto ancora più immersivo.

Passando agli aspetti che interessano maggiormente agli utenti, a bordo è presente il sistema operativo VIDAA sviluppato e gestito direttamente da Hisense. Un sistema operativo tra i migliori in circolazione e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e hai un facile accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti. Per gli amanti dei videogame è presente anche un’utile modalità di gioco che rende ancora più fluide le immagini in modo da avere un vantaggio strategico nei confronti dei tuoi avversari.

