Hisense, lo smart TV da 32 pollici a prezzo stracciato: è da comprare subito

Qual è uno dei periodi migliori per acquistare uno smart TV? E perché proprio quello natalizio? Il motivo è molto semplice: gli sconti e le offerte garantiti dagli e-commerce. E in questo settore non c’è nessuno che assicura la varietà di scelta presente su Amazon. Ce lo dimostra anche a pochi giorni dal Natale con un’ottima offerta disponibile per lo smart TV Hisense da 32 pollici che troviamo scontato del 23% e che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Lo paghi veramente poco e fai un ottimo affare.

Questo televisore Hisense è perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un modello compatto, dalle dimensioni contenute e perfetto da mettere in cucina o in camera. La qualità delle immagini è elevata e la presenza del sistema operativo VIDAA U7 ne aumenta il valore. Infatti, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e non avrai nessun problema nel vedere le tue serie TV e film preferiti.

Smart TV Hisense 32 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima occasione per lo smart TV Hisense da 32 pollici della serie A4N. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 169 euro con uno sconto del 23% rispetto a quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e sicuramente prima di Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. La promo si arricchisce anche di alcuni servizi extra disponibili solitamente solo per gli elettrodomestici. Ad esempio, puoi richiedere gratuitamente il ritiro del vecchio TV, mentre per il disimballaggio di quello nuovo la spesa è di 10 euro. Per la configurazione da parte del tecnico il costo è di 15 euro, mentre spendere 35 euro viene effettuata anche l’installazione a muro.

Smart TV Hisense 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Trovare un TV da 32 pollici con una buona scheda tecnica e soprattutto realizzato da un’azienda affidabile è diventato sempre più complicato. Per questo motivo quando se ne trova uno come questo modello Hisense bisogna approfittarne immediatamente.

Il televisore ha delle caratteristiche invidiabili. Lo schermo da 32 pollici ad alta risoluzione assicura immagini piene di dettagli e con un’ottima resa cromatica. La tecnologia Direct Full Array rende i neri più profondi per un risultato finale più intenso, mentre la tecnologia Natural Colour Enhancer enfatizza la riproduzione dei tuoi contenuti preferiti. Ottima anche la qualità dell’audio grazie al supporto alle tecnologie DTS® Virtual:X™ e Dolby Audio.

L’altro punto forte del televisore è la presenza del sistema operativo VIDAA U7, diventato oramai uno die più affidabili nel panorama degli smart TV. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video a Netflix, passando per DAZN e Disney+.

Chiudiamo con alcune modalità che rendono ancora più immersiva la visione dei tuoi contenuti preferiti. Con AI Sports Mode ti sembrerà di essere direttamente in uno stadio di calcio, mentre la modalità Game Mode è pensata appositamente per gli amanti dei videogame.

