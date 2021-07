Smart TV: Hisense lancia due modelli da 65 e 70 pollici

Il colosso cinese dell’elettronica Hisense continua ad espandere la sua gamma di smart TV con due nuovi modelli, con sigla 70A71F e 65A73F, appena lanciati in India. Un mercato, quello indiano, che oggi fa insieme a quello cinese da apripista per quello internazionale. Come si può intuire dalle sigle queste due smart TV misurano, rispettivamente, 70 e 65 pollici.

Entrambi i modelli hanno risoluzione UHD 4K e integrano le ultime tecnologie sviluppate produttore per migliorare la qualità dell’immagine. In più entrambe usano il sistema operativo Android TV 9.0, mentre quella da 65 pollici ha anche una soundbar molto potente prodotta da JBL. Con questi due dispositivi Hisense prova a rafforzare ulteriormente la sua gamma di smart TV, che anche in Italia è composta già da svariati modelli con diagonale da 32 a 75 pollici. Una gamma che, quindi, accontenta un po’ tutti: da chi cerca una smart TV economica a chi vuole una TV per il salotto di grandi dimensioni.

Hisense 70A71F e 65A73F: caratteristiche tecniche

La Hisense 70A71F è una grande televisione smart con diagonale di 70 pollici (177 cenntimetri), pannello LED e cornici sottilissime. La risoluzione è 4K standard (3840×2160 pixel) e ci sono diverse tecnologie per aumentare la qualità dell’immagine: Dolby Vision, HDR, HLG, Ultra Dimming, riduzione del rumore video e degli artefatti derivanti dal movimento.

Interessante il reparto audio, che offre un discreto output da 36 Watt: non sono moltissimi, ma tanti concorrenti si fermano a 20 Watt.

Dal punto di vista delle funzioni smart, invece, Hisense si è affidata al rodato e universale sistema operativo Android TV 9.0 di Google, che è compatibile con migliaia di app tra le quali non mancano quelle più famose e usate, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Youtube, RaiPlay, Mediaset Play Infinity etc etc…

La Hisense 65A73F è invece da 65 pollici (164 centimetri), sempre UHD 4K (3840×2160 pixel) e con le stesse tecnologie di miglioramento del video presenti nel modello di dimensioni maggiori.

La vera differenza rispetto alla 70A71F è nella sezione audio: la Hisense 65A73F fa parte della gamma “Tornado“, caratterizzata dalla presenza di una ottima soundbar con 6 speaker prodotta da JBL. La potenza del suono raggiunge quindi i 102 Watt e c’è la compatibilità con Dolby Atmos e DTS Virtual:X.

Hisense: la gamma in vendita in Italia

Hisense 70A71F e 65A73F arriveranno probabilmente in Italia, in un futuro non troppo lontano. Nel frattempo, però, la gamma di modelli in vendita nel nostro Paese è già abbastanza ampia da non rendere facile la scelta all’utente.

Tra i modelli di punta c’è la 65U88GQ da 65 pollici, con pannello ULED Quantum Dot IPS (una tecnologia a cavallo tra LCD e OLED) con refresh rate di ben 120 Hz ed elevata luminosità: 1.000 nits.

La sezione audio non prevede una soundbar, ma è comunque parecchiop potente: è un sistema 2.1.2 60W compatibile Dolby Atmos, con subfwoofer integrato, sempre di JBL. Il sistema operativo è proprietario (VIDAA).

Hisense 65 pollici ULED 4K 2021 65U88GQ, Quantum Dot IPS, VIDAA

Chi cerca una TV Hisense di alto livello, ma vuole spendere meno, può scegliere il modello da 65 pollici del 2020: Hisense 65U81QF. La vera differenza rispetto al modello più recente è nella sezione audio: sempre JBL, ma con potenza di 20 Watt.

Hisense 65 pollici ULED 4K 65U81QF, Quantum Dot IPS, VIDAA – Modello 2020

Chi invece vuole restare sotto la soglia psicologica dei 500 euro ma portarsi comunque a casa una smart TV Hisense di grandi dimensioni farà bene a considerare l’acquisto del modello 50U71QF da 50 pollici.

Anche in questo caso siamo di fronte a un modello dell’anno scorso, con tecnologia Quantum Dot, risoluzione 4K, frequenza di 60 Hz, sistema operativo VIDAA e audio da 20 Watt di potenza.

Hisense 50 pollici ULED 4K 50U71QF, Quantum Dot IPS, VIDAA – Modello 2020