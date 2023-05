Smart TV, questo è il modello da comprare subito: costa la metà

Gli smart TV OLED non sono come tutti gli altri televisori. Oramai lo sappiamo molto bene: se siamo alla ricerca di un televisore top, per forza di cose dobbiamo puntare a uno di questi televisori. Il motivo è molto semplice: la qualità del pannello è nettamente superiore a quella di tutti gli altri TV. Dopo un primo periodo in cui gli smart TV OLED avevano dei prezzi inaccessibili ai più, ora, come normale che sia, si sono abbassati, fino a diventare un prodotto di massa.

Soprattutto quando li troviamo in offerta con degli sconti speciali. Come capita oggi su Amazon per questo televisore OLED Panasonic, disponibile con un super sconto del 46% che praticamente ce lo fa pagare la metà. Lo sconto è talmente eccezionale che il risparmio è di ben 750€. Una promo da non farsi scappare per un dispositivo premium con caratteristiche uniche e che vi permette di vedere film e serie TV come se foste al cinema. Da acquistare subito.

Smart TV Panasonic OLED

Smart TV Panasonic: caratteristiche e funzionalità

Uno smart TV OLED è diverso da tutti gli altri. E non potrebbe essere altrimenti, soprattutto se oltre a un pannello top è dotato anche di tecnologie innovative e che permettono di vedere al meglio qualsiasi contenuto.

Esattamente quello che accade con questo TV Panasonic. Partiamo dall’elemento più importante: lo schermo. Lo smart TV ha un pannello OLED da 48" con risoluzione 4K, ideale sia per vedere i propri programmi preferiti e anche per giocare, grazie a una modalità ad hoc che cambia diversi parametri del display e li adatta ai videogame. La qualità delle immagini è straordinaria e non potrebbe essere altrimenti, anche grazie alla presenza di un processore molto potente che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini, perfezionare l’accuratezza del colore, il contrasto e la chiarezza. I neri sono molto profondi. Ottimo anche l’audio, grazie al supporto al Dolby Atmos e alla tecnologia Cinema SurroundPro che rende i bassi immersivi, proprio come se fossimo al cinema.

L’intelligenza artificiale è anche in grado di riconoscere la tipologia idi contenuto e regola immediatamente le caratteristiche delle immagini. Per ogni contenuto ci sono parametri differenti per vedere ogni cosa al suo meglio.

Altrettanto ottimo il sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, passando per Netflix fino ad arrivare ai vari YouTube e Disney+. L’interfaccia utente è molto intuitiva e puoi scegliere in pochissimi secondi quali sono le app preferite e cosa vedere. Non manca il supporto agli assistenti vocali per gestire tutto con la propria voce.

Infine, troviamo anche diverse modalità in base alla tipologia di contenuto, a partire dalla modalità gaming pensata appositamente per le console next gen.

Smart TV Panasonic in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo veramente eccezionale per questo smart TV OLED Panasonic da 48". Oggi lo troviamo a un prezzo di 899€, con uno sconto del 48% e si risparmiano 750€. Si tratta di una delle migliori promo disponibili su Amazon per uno smart TV e vi consigliamo di non farvi scappare questa opportunità. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis disponibile nella pagina prodotto e che si attiva solamente in fase di check-out (esclusiva per gli utenti Amazon Prime). Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

