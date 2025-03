Smart TV Samsung OLED, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla

Fonte foto: Samsung

Hai solo pochissime ore per approfittare di questa promo eccezionale disponibile su Amazon. E non stiamo esagerando: scade esattamente oggi. Parliamo dell’offerta con doppio sconto disponibile per lo smart TV OLED Samsung da 55 pollici, modello uscito sul mercato da pochi mesi e protagonista di una promo mai vista prima. Infatti, oltre all’ottimo sconto fisso del 46% presente in pagina, è possibile aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 101,21 euro e lo paghi meno della metà. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Questo televisore Samsung è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Grazie al pannello OLED la qualità delle immagini è elevatissima, con neri assoluti e contrasti ben definiti. Processore con intelligenza artificiale che permette anche l’upscaling dei contenuti che nativamente non sono in 4K. Il sistema operativo Tizen è oramai una garanzia: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ogni sera puoi scegliere cosa vedere. A questo prezzo è il miglior smart TV OLED che puoi acquistare oggi, ma devi essere velocissimo: la promo scade tra poche ore.

Smart TV OLED Samsung 55 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV OLED Samsung: prezzo, offerta e sconto Amazon

Hai solo pochissime ore per approfittare della promo con doppio sconto disponibile su Amazon per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici. Grazie all’offerta di oggi è disponibile a un prezzo di 818,87 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. La promo si compone di uno sconto fisso del 46% e di un coupon del valore di 101,21 euro che si aggiunge automaticamente in fase di check-out. Il risparmio totale è del 52% e di quasi 900 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 163,78 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistandola oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai un mese di tempo.

Smart TV OLED Samsung 55 pollici

Smart TV Samsung OLED: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV da 55 pollici Samsung OLED è dotato del nuovo processore NQ4 AI Gen2 che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. Inoltre, il filtro OLED HDR basato sui pixel autoilluminanti esalta i dettagli nelle scene più buie, ma non facendo perdere la qualità in quelle più luminose. La funzione PANTONE include una palette di oltre duemila colori e oltre cento nuove sfumature di colorito della pelle. Ottime notizie anche per i gamer: è presente la tecnologia Motion Xcelerator 120 Hz, che offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ideale per i videogame di ultima generazione. Sempre appannaggio dei gamer, troviamo la tecnologia AI Auto Game Mode, che adatta in automatico le impostazioni del televisore in base al tipo di videogioco a cui stai giocando.

Lo smart tv OLED di Samsung 55" eccelle anche per quanto riguarda l’audio. La funzione OTS Lite: Audio Surround 3D crea un’esperienza sonora completamente immersiva, mentre la funzione Q-Symphony offre una perfetta armonia tra una eventuale soundbar e gli altoparlanti del televisore. Inoltre, la funzione Adaptive Sound Pro riproduce un suono calibrato in base ai contenuti. Grazie all’hub SmartThings integrato nel televisore, questo smart tv Samsung in offerta su Amazon si trasforma in un autentico Hub per il tuo divertimento ma anche per riprodurre i tuoi dispositivi intelligenti compatibili con gli standard Matter e HCA, senza la necessità di utilizzare altri dispositivi. Infine, si adatta perfettamente all’ambiente domestico, sia da spento, grazie al design elegante; sia da acceso grazie alla modalità EyeComfort esclusiva di Samsung, che regola automaticamente la luminosità e i colori del display in base all’ora del giorno, funzione utile per non affaticare gli occhi.

Smart TV OLED Samsung 55 pollici