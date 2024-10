Smart TV OLED Samsung, lo sconto è incredibile: risparmi 700 euro

Fonte foto: Samsung

Anche Samsung ha fatto il suo debutto nel mercato degli smart TV OLED. Dopo un primo momento nel quale il produttore sud-coreano ha cercato di contrastare i principali rivali con tecnologie proprietarie, da oramai qualche anno è stata costretta a "cedere" e a lanciare la propria gamma di televisori OLED. Il risultato è stato ottimo fin dall’inizio e lo si capisce dai televisori della gamma S85D. Smart TV con schermo OLED usciti quest’anno sul mercato e che assicurano una qualità delle immagini mai vista prima, grazie anche al processore che utilizza l’intelligenza artificiale per adattare colori e contrasti al contenuto che stai vedendo.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le lodi di questi TV OLED Samsung, ma per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon per lo smart TV Samsung S85D con schermo da 55 pollici. Su Amazon, infatti, è in offerta con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico, facendolo diventare immediatamente uno dei televisori da acquistare oggi. Il risparmio è di ben 700 euro e approfitti del minimo storico. Difficile chiedere di più a un dispositivo con pochi eguali sul mercato.

Smart TV Samsung OLED 55 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV OLED Samsung 55 pollici: prezzo e offerta Samsung

Ecco un’occasione che non dovete farvi sfuggire. Da oggi trovi il televisore Samsung da 55 pollici con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 998,99 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzi di tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. Per capire la bontà della promo basta citare il risparmio netto: ben 700 euro. Il televisore è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Smart TV Samsung OLED 55 pollici

Smart TV OLED Samsung da 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal potente processore NQ4 AI Gen2, che incrementa le performance della risoluzione 4K, grazie alle reti neurali basate sull’intelligenza artificiale. Oltre a ciò, è dotata la presenza di pixel autoilluminanti, che esaltano lo schermo OLED HDR, per poter apprezzare anche i dettagli più nascosti nelle scene più buie, così come in quelle più luminose. I colori sono super dettagliati, grazie alla tecnologia esclusiva PANTONE. Il realismo di quanto stai guardando è garantito anche dalla funzione Real Dept Enhancer, che riproduce il modo in cui l’occhio umano elabora la messa a fuoco.

Le immagini ti appariranno super naturali grazie alla tecnologia Motion Xcelerator 120 Hz, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il che va appannaggio pure di chi ama i videogame di genere azione o gli e-sports, che richiedono una certa velocità e immediatezza. A proposito di videogame, non manca una funzione dedicata: il Game Mode. Ma anche l’audio è stato curato nei minimi dettagli: il televisore Samsung integra il sistema Dolby Atmos, con gli altoparlanti superiori offrono un audio multidimensionale per un’esperienza incredibilmente immersiva. Mentre la funzione Adaptive Sound Pro ottimizza la riproduzione del suono in base alle caratteristiche dell’ambiente e dei contenuti audio.

Smart TV Samsung OLED 55 pollici