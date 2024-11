Smart TV OLED LG, offerta shock su Amazon: solo oggi costa la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smart TV LG OLED evo da 55 pollici è in promo a metà prezzo su Amazon e risparmi più di 1150 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Tra i tanti prodotti in promo speciale su Amazon per il Single’s Days ce ne sono alcuni che catturano immediatamente l’attenzione per il prezzo a cui li troviamo. Uno di questi è sicuramente lo smart TV LG OLED evo da 55 pollici della nuova Serie G4 da poco uscita sul mercato. L’eccezionalità dell’offerta è nel doppio sconto disponibile su Amazon. Infatti, oltre allo sconto fisso del 38% presente in pagina, è possibile aggiungere un secondo coupon del 22% che fa scendere ulteriormente il prezzo. Sommando i due sconti lo paghi meno della metà con un risparmio totale che sfiora i 1200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Definire questo televisore un top di gamma è semplicemente riduttivo. Si tratta di uno dei migliori modelli disponibili sul mercato tra i televisori con schermo OLED e il merito è delle funzionalità esclusive e del nuovo processore α11 che assicura prestazioni elevatissime ed è progettato appositamente per i TV OLED. Nella confezione trovi anche l’utile staffa per montarlo facilmente al muro e occupare meno spazio possibile. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare un nuovo TV, questa è quella che fa per te.

Smart TV LG OLED evo 55" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo lampo che non bisogna farsi scappare. Solo fino a oggi puoi acquistare lo smart TV LG OLED evo da 55 pollici a un prezzo di 1168,44 euro, con uno sconto di poco superiore al 50%. Il merito è dello sconto fisso del 38% che trovi in pagina e del coupon del 22% che si applica in fase di check-out. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 233,69 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina.

Oltre a tutto questo, Amazon ti offre anche dei servizi aggiuntivi molto utili. Ad esempio, puoi richiedere gratuitamente il ritiro del vecchio TV, mentre spendendo solamente 10 euro ricevi anche il disimballaggio di quello nuovo. Per l’installazione a muro e la configurazione del nuovo TV, la spesa è di 35 euro. IL TV LG è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025, in modo da avere tutto il tempo per testarlo e per provarlo, ma difficilmente resterai deluso da questo smart TV veramente unico.

Smart TV LG OLED evo 55": le caratteristiche tecniche

Lo smart tv LG OLED evo 55" della serie G4 2024 ha tutto quello che serve per portare il cinema a casa. A partire dalla diagonale dello schermo pari a 55 pollici, con una resa ancora più immersiva essendo privo di cornici, ma anche dal display in 4K. Ma se queste sono caratteristiche che probabilmente non ti suoneranno una vera e propria novità ed esclusiva, il televisore è ricco di tante altre caratteristiche incredibili. A partire dal fatto che le immagini sono elaborate dal potente processore α11, un’esclusiva di LG, per rendere la tecnologia OLED ancora più raffinata e performante. Un televisore progettato sulle ultime novità relative all’intelligenza artificiale; si pensi alla funzione AI Picture Wizard, in grado di riprodurre fino a 85 milioni di colori. Così da personalizzare come si vuole la visione. Altre funzioni interessati sono l’AI Noise Redurection e l’AI Super Resolution, entrambe utili per mantenere al massimo il realismo della scena.

Per avere un effetto Cinema al 100% però, come noto occorre anche un audio avvolgente e cristallino. E lo smart tv LG OLED evo 55" non manca di offrire anche questo, grazie all’audio surround virtuale a 11.2 canali. Inoltre, l’audio è personalizzabile perfino in base a dove siedi e alla stanza nella quale hai inserito il televisore. L’intelligenza artificiale regola anche la luminosità dello schermo in base a quella dell’ambiente esterno, così audio e video saranno in perfetta armonia con il contesto circostante. Inoltre, per avere un effetto ancora più coinvolgente, puoi installarla a filo muro tramite la staffa zero-gap inclusa, così da appenderlo come fosse un quadro. La resa audio-video è resa ottimale anche dalla presenza combinata di DOLBY VISION e DOLBY ATMOS, diventati ormai un "must" per i televisori Top di gamma.

Buone notizie anche per i gamer: il gameplay è fluido e reattivo, con un input lag ridotto ai minimi termini. Ciò lo dobbiamo alla presenza di ben 4 porte HDMI per gameplay in 4K @144fps con VRR, Gsync e Freesync. In questo modo, le immagini sono immediate, con un frame rate mai provato prima. Televisore infine semplice da usare, grazie al sistema basato sulla tecnologia ThinQ AI, ricca di app per lo streaming ma anche di funzioni per avere subito a portata di mano i contenuti che guardi più spesso; suggerendoti anche cosa guardare in base alle tue preferenze usuali.

