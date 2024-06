Samsung, il prezzo dello smart TV è crollato: sconto spaziale

Fonte foto: Samsung

Quale miglior periodo dell’anno se non durante gli Europei di calcio per acquistare un nuovo smart TV? Da circa una settimana sono iniziati gli Europei 2024 di calcio e l’estate proseguirà con le Olimpiadi ad agosto. Insomma, saranno dei mesi caldi per gli appassionati di sport e per godersi al meglio ogni singolo istante delle imprese degli Azzurri bisogna dotarsi degli strumenti adatti. E per strumenti intendiamo proprio uno smart TV top di gamma. Fortunatamente su Amazon troviamo sempre nuove offerte che ci permettono di fare dei super affari, come nel caso di questo TV smart Samsung da 43 pollici di nuova generazione disponibile con una super offerta. Il merito è dello sconto top del 44% che fa risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Una super promo al minimo storico per un dispositivo veramente valido.

Questo smart TV Samsung ha tutto quello che ti serve. Le dimensioni cono veramente compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici, un processore super prestazionale che assicura immagini in altissima definizione, anche quando il contenuto originale non è in 4K, una buona qualità dell’audio e soprattutto un sistema operativo che supporta qualsiasi applicazione per lo streaming video. A bordo è presente il Samsung Smart Hub dove trovi suggerimenti personalizzati su cosa vedere in base alle tue preferenze e alle tue abitudini. Insomma, il televisore perfetto per passare un’estate indimenticabile.

Offerta shock per questo smart TV Samsung da 43 pollici. Oggi lo trovi con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 449 euro, quasi la metà rispetto a quello di listino. Il risparmio è veramente cospicuo (ben 350 euro) e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Hai tutto il tempo per testarlo fino in fondo: per il reso gratuiti hai 30 giorni di tempo.

Lo smart tv è ideale per quanti guardano film e serie tv e cercano un televisore con immagini fluenti, vivide e immersive. Ma anche per i gamer che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità grafiche dei videogame di ultima generazione. Otterrai tutto questo grazie a uno schermo piuttosto grande, da 43 pollici, e le cornici quasi impercettibili (AirSlim). Ma, soprattutto, grazie alla tecnologia QLED con risoluzione in 4K con a supporto il processore Quantum Lite 4K. Televisore ricco di colori, impreziosite da un miliardo di sfumature, grazie alla tecnologia Quantum Dot. Ma le caratteristiche grafiche non finiscono qui. Ci troviamo anche il Quantum HDR, che offre immagini cinematografiche con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi.

Il televisore Samsung è straordinario anche dal punto di visto audio. Infatti, vanta l’impianto OTS Lite, con audio surround 3D sincronizzato che rende il suono avvolgente, come fossi in un multisala. Mentre il sistema Q-Symphony ti restituisce una perfetta armonia tra il televisore ed eventuali accessori audio che già possiedi o intendi acquistare (come soundbar o altoparlanti). Il sistema operativo Tizen di Samsung, è dotato dello Smart Hub che raccoglie in un unico posto tutti i film e le tue serie TV preferite e ti suggerisce anche cosa vedere in base alle tue preferenze.

