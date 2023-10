Samsung, lo smart TV oggi costa pochissimo: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Stai pensando da tempo di acquistare uno smart tv con uno schermo grande, dai colori vividi e con un suono avvolgente? Bene, questa è l’occasione giusta per te. Oggi su Amazon è disponibile una promo eccezionale sullo smart tv Samsung Q60C da 55". Si tratta di un modello uscito da poco sul mercato e disponibile con uno sconto di ben il 40% che ti farà risparmiare più di 400€ sul prezzo di listino. Al momento si tratta di una delle migliori promo che puoi trovare sul sito di e-commerce per un dispositivo di questo genere.

Il televisore ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo da 55 pollici, con tecnologia QLED e risoluzione 4K per immagini molto più reali, grazie anche al processore Quantum 4K Lite che rende le sequenze di eventi sportivi, film o serie tv più fluide e realistiche. Anche il sound è da top di gamma e avvolge tutta la stanza. Puoi gestirla comodamente a voce con gli assistenti vocali Bixby di Samsung, ma anche con quelli più comuni come Alexa e Google Assistant.

Smart TV Samsung Q60C

Smart TV Samsung Q60C: caratteristiche tecniche

Partiamo dallo schermo, che, come detto, è basato sulla tecnologia avanzata di ultima generazione QLED, abbinato a una risoluzione 4K oltre al Quantum Dot che offre fino a un un miliardo di sfumature e colori realistici. Ma non finisce qui. La tecnologia Dual LED, invece, offre una retroilluminazione a LED perfetta in ogni situazione. Tutto questo si traduce in una visione straordinaria dei film che tanto attendevi, le serie tv che più ami, dei videogiochi che più ti appassionano o degli eventi sportivi che maggiormente ti coinvolgono. A corredo è presente anche il potente processore Quantum 4K Lite che migliora la qualità di ogni contenuto, anche di quelli che nativamente non sono in altissima definizione.

Come tutti gli smart TV trovi a bordo il sistema operativo Tizen, uno dei migliori quando si tratta di televisori. Oltre a supportare tutte le principale piattaforme di video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, RaiPlay, DAZN e tantissimo altro), hai anche la possibilità di accedere allo Smart Hub che ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze.

Smart TV Samsung Q60C: prezzo e offerte Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Oggi trovi lo smart TV Samsung in offerta a un prezzo di 625,99€ grazie allo sconto eccezionale del 40%. Il risparmio è di poco superiore ai 400 euro e approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo che trovi oggi per un televisore. La disponibilità è immediata e la consegna è ultra-rapida.

Smart TV Samsung Q60C