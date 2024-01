Samsung, crolla il prezzo dello smart TV: solo oggi sconto incredibile

Fonte foto: Samsung Newsroom

Negli ultimi mesi trovare uno smart TV in offerta con un forte sconto è diventato complicato, anche su Amazon dove solitamente si trovano ottimi prodotti al minimo storico. Per questo motivo quando si trova un’offerta del genere bisogna approfittarne immediatamente. Stiamo parlando della promo disponibile sul sito di e-commerce per l’ottimo smart TV Samsung QE50Q80C versione 2023, una delle ultime lanciate sul mercato dal produttore sud-coreano. Si tratta di un modello con tecnologie innovative e con un ottimo processore che assicura immagini in 4K con qualsiasi tipologia di contenuto.

A catturare l’attenzione, però, è la promo speciale disponibile oggi. Trovi questo smart TV con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Si tratta di una delle migliori offerte che puoi trovare per un televisore con queste caratteristiche e funzionalità. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Smart TV Samsung 50 QLED pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Minimo storico su Amazon e miglior prezzo di tutto il web. Uno sconto incredibile per questo smart TV Samsung QLED da 50 pollici. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo a 699 euro. Per capire la portata della promo, il risparmio totale è di ben 500 euro. Rapporto qualità-prezzo eccezionale e disponibilità immediata con consegna in pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti fatti sul sito di e-commerce, il periodo per il reso è di ben 30 giorni.

Smart TV Samsung QLED 50 pollici: scheda tecnica

Lo smart TV Samsung QE50Q80C si posiziona nella fascia alta del mercato, ma grazie all’offerta di oggi diventa uno dei migliori nella sua categoria. Parliamo un po’ di numeri: si tratta di un televisore con schermo da 50 pollici con risoluzione 4K e tecnologia QLED. Uno standard oramai per televisori di questo tipo. La vera differenza la fanno le tante tecnologie di Samsung che migliorano enormemente la qualità delle immaini.

Partiamo dalla tecnologia Direct Full Array che permette un controllo preciso di ogni singola zona del pannello in modo che i neri siano ultra profondi e i bianchi brillanti, per un contrasto eccezionale. Il tutto migliorato dal Real Depth Enhancer che elabora la profondità delle immagini allo stesso modo dell’occhio umano. Ma la vera differenza la fa il processore Neural Quantum 4K, un chip molto potente e che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e che migliora ogni singolo contenuto grazie all’Upscaling AI.

Un televisore smart per definirsi tale deve anche avere una piattaforma che ti permetta di accedere facilmente alle applicazioni e ai contenuti on demand. Lo Smart Hub di Samsung serve proprio a questo. In un’unica dashboard hai a disposizione tutte le principali piattaforme di video streaming con suggerimenti personalizzati su cosa vedere. Non finisce qui, perché puoi anche accedere a Samsung TV Plus, la piattaforma gratuita con oltre 200 canali gratuiti con il meglio dell’informazioni, dello spettacolo e della cinematografia. SmartThings, invece, ti permette di controllare tutti i dispositivi smart seduto comodamente sul divano. Per gli appassionati di videogame, invece, c’è GamingHub che assicura un accesso veloce ai tuoi giochi preferiti. Insomma, un televisore completo e che oggi trovi a un prezzo eccezionale.

Smart TV Samsung 50 pollici