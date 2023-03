Smart TV Sony LED 2023: caratteristiche e prezzi

Non solo OLED: la gamma di smart TV Sony per il 2023 conta anche su due famiglie della serie Bravia che si presentano con tecnologie dei pannelli diverse. Nello specifico troviamo la serie XR X95L che è dotata di pannelli Mini-LED e la serie X90L che invece offre la tradizionale tecnologia LED.

Sony Bravia XR X95L, caratteristiche tecniche

Composta da tre modelli con differenti diagonali, ovvero da 85", 75" e 65", la serie Bravia XR X95L di Sony continua l’esplorazione della tecnologia Mini-LED. Rispetto ai modelli della generazione precedente è ora prevista la tecnologia XR Backlight Master che si occupa di gestire le zone di local-dimming (aumentate rispetto ai modelli 2022) per ridurre al minimo l’effetto blooming. La risoluzione del pannello è ovviamente 4K mentre il refresh rate è pari a 120 Hz.

I vari algoritmi che rientrano nel set XR Clear Image sono gestisti dal Cognitive Processor XR, al fine di migliorare la qualità delle immagini. Questi, tra le altre cose, consentono di ridurre il rumore e aumentare la nitidezza delle immagini in movimento, riducendo anche la sfocatura per scene d’azione più nitide. Sono ovviamente proposti i formati HDR più recenti, ovvero HDR10, HLG, Dolby Vision, IMAX Enhanced.

Come gli altri modelli che rientrano nella gamma Bravia XR, anche il X95L, può anche essere sincronizzato con i sistemi audio Sony per avere, tra le altre cose, una mappatura audio spaziale a 360 gradi. L’X95L è inoltre dotato della tecnlogia Acoustic Multi-Audio+ a 2.2 che integra nella cornice un attuatore MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) che trasforma quest’ultima in un tweeter.

Comuni alla serie Bravia XR le tecnologie sviluppate appositamente per i videogiocatori, chiamate Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode. Queste offrono immagini migliori auto adattando i parametri in base ai contenuti, che possono essere, oltre ai giochi anche film e serie TV riprodotte in streaming.

Per quanto riguarda le connessioni non mancano 4 porte HDMI di cui 2 x HDMI 2.1 48 Gbps, una LAN Ethernet e quelle wireless offerta da Wi-Fi, Bluetooth. Anche questo modelli sono compatibili con la Bravia Cam, che dovrà comunque essere acquistata a parte. Il sistema operativo è Android TV con interfaccia Google TV.

Sony Bravia X90L, caratteristiche tecniche

La serie più "convenzionale" della nuova gamma di smart TV Sony per il 2023 è la Bravia X90L che si presenta in nelle dimensioni, da 55, 65, 75, 85 a cui si aggiunge il mastodontico modello da ben 98 pollici. Per questa famiglia di TV dotata di pannello LCD LED con retroilluminazione FALD ((Full LED Array Local Dimming), Sony ha innanzitutto aumentato le zone di local dimming che ora sono gestite della funzione XR Contrast Booster che in pratica aumenta qualità dei neri e il contrasto fino al 130% in più dei modelli della serie precedente.

Per il resto troviamo la stragrande maggioranza di tecnologie e funzioni offerti nella gamma Bravia XR, tra cui il Cognitive Processor XR, compatibilità con HDR10, HLG, Dolby Vision, IMAX Enhanced e via dicendo.

Stessa identica anche la dotazione di porte d’ingresso e connessioni, così come le tecnologie dedicati ai videogiocatori, e quelle dedicate all’audio che comprendono Acoustic Multi-Audio e Dolby Atmos. Anche per questo modello è garantita la compatibilità con la Bravia Cam (da acquistare separatamente) e con Google Tv quale interfaccia del sistema operativo Android TV e l’integrazione dell’app Bravia Core che consente di vedere film e serie TV di recente uscita.

E per gli amanti del mondo anime, direttamente sul telecomando è presente un tasto per attivare Crunchyroll che offre una raccolta di oltre 18.000 ore di anime, che comprendente più di 44.000 episodi e lungometraggi, tradotti in più lingue.

Disponibilità e prezzi

I nuovi Sony Bravia XR X95L e X90L verranno lanciati in Italia nel corso del 2023, ma al momento non è ancora conosciuta una data precisa né il loro prezzo.