Amazon, prezzo in picchiata per questo smart TV economico: offerta shock

L’offerta perfetta per finire nel migliore dei modi questo 2024. Da oggi, infatti, è disponibile in promo speciale il nuovo smart TV TCL 32SF540, televisore con sistema Fire TV integrato, lo stesso che trovi sui Fire TV Stick di Amazon. Un TV nato dalla partnership tra Amazon e il colosso cinese e che ha dato vita a una serie di televisori interessanti e con caratteristiche uniche. Il modello che troviamo oggi in offerta si caratterizza per una diagonale da 32 pollici con risoluzione FHD (caratteristica che non si trova facilmente nei TV con uno schermo così piccolo), Alexa integrata e un’ottima qualità dell’audio. Trovi anche l’assistente vocale Alexa per controllare con un comando della tua voce lo smart TV e tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Oggi, però, parliamo di questo TV non tanto per le sue ottime caratteristiche, quanto per lo sconto disponibile su Amazon. Infatti, è disponibile al minimo storico con uno sconto di ben il 30% e lo paghi veramente poco. Un’occasione unica per finire nei migliori di modi questo 2024 con un televisore smart economico, con ottime caratteristiche e che difficilmente ti deluderà.

Da oggi trovi lo smart TV TCL da 32 pollici in promo a un prezzo di 138,99 euro, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi decine di euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del televisore è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimo giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da poterla provare a fondo.

Il televisore TCL è un Fire TV con lo stesso sistema operativo del Fire TV Stick integrato, quindi troverai tante app disponibili per il tuo divertimento (Netflix, Amazon Prime, Disney+, RaiPlay, YouTube, Now Tv e tantissime altre). Non solo: grazie a funzioni come Miracast e AirPlay 2, puoi trasmettere in streaming i contenuti dallo smartphone direttamente sul TV.

Lo smart TV è dotato di un display da 32 pollici con risoluzione FHD. Importante poi la presenza della tecnologia HDR, la quale riproduce colori vividi, realistici e immagini più dettagliate. Il fatto che sia privo di cornici su tre lati garantisce un’esperienza visiva senza distrazioni e ancora più coinvolgente e immersiva. Oltre al video, però, anche l’esperienza audio è davvero ottimale, grazie alla presenza di un sistema sonoro basato sulla tecnologia Dolby Surround, la quale offre un suono profondo ma al contempo nitido. Ad essa, vanno aggiunte anche le funzioni DTS Virtual: X e DTS-HD, per un audio ancora più avvolgente e immersivo.

Compatibile con l’assistente vocale Alexa, è possibile gestire lo smart tv comodamente con la sola voce. Dunque cambiare canale, modulare il volume, avviare un’app. E a proposito di app, troverai già preinstallate tante app per lo streaming, così troverai sempre cosa guardare.

