Amazon, lo smart TV da 43 pollici a prezzo stracciato: minimo storico

Oggi trovi lo smart TV TCL da 43 pollici in offerta con uno sconto del 4% che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: TCL

Oramai ci siamo abituati: anche con la fine del Prime Day è ancora possibile fare dei grandi affari su Amazon. L’importante è riuscire a sfruttare immediatamente le tante promo lampo che si trovano ogni giorno sul sito di e-commerce. E oggi vi proponiamo proprio di una queste offerte che durano pochissimi giorni e che permettono di risparmiare centinaia di euro. Parliamo dello smart TV TCL da 43 pollici della gamma T7B che trovi con uno sconto del 41% a un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. Risparmi più di 200 euro, lo paghi veramente poco e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Questo smart TV TCL da 43 pollici è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un televisore con un ottimo schermo, massima compatibilità con le principali piattaforme di video streaming e che abbia un prezzo alla portata di tutti. TCL è diventata oramai una garanzia in questo settore e grazie ai suoi ottimi televisori ha conquistato anche una buona fetta di mercato in Italia. La qualità delle immagini è elevata sia grazie allo schermo 4K sia alle varie tecnologie di supporto, come l’HDR e il miglioramento dinamico dei colori. Farsi scappare questa opportunità potrebbe essere un grosso errore.

Smart TV TCL 43 pollici

Smart TV TCL da 43 pollici: prezzo, sconto e offerta Amazon

Ecco lo smart TV che devi comprare oggi. Su Amazon trovi il televisore TCL da 43 pollici in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 295 euro. Risparmi più di 200 euro e approfitti del minimo storico, con un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a 59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Approfittane ora e acquisti uno dei migliori TV per rapporto qualità-prezzo.

Smart TV TCL 43 pollici

Smart TV TCL da 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV TCL della gamma TV7 è uno degli ultimi lanciati sul mercato dall’azienda cinese e trovarlo con uno sconto così elevato fa capire la bontà della promozione. Un televisore che non ha nulla da invidiare a modelli più costosi e blasonati e dotato di tutte le funzionalità e caratteristiche che si cercano solitamente in un TV di questo tipo.

Partiamo della dimensioni. Il televisore è molto compatto, sia grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali sia alle dimensioni contenuti dello schermo. Un TV da 43 pollici perfetto per il tuo salotto e dotato di un pannello con risoluzione 4K e con tecnologia QLED Pro che assicura colori autentici con oltre un miliardo di sfumature. Non manca nemmeno il supporto all’HDR per immagini brillanti con qualsiasi tipologia di contenuto. Per contrasti più accentuati è presente la tecnologia Micro Dimming. Anche l’audio è di buona qualità grazie al Dolby Audio che crea un’esperienza surround coinvolgente, come se stessi al cinema.

Uno degli aspetti da non sottovalutare è la presenza di Google TV e del sistema operativo Android TV che supporta tutte le principali app dedicate allo streaming video e ti permette di installare tantissime applicazioni differenti. Un mondo di contenuti unico e che si adatta ai tuoi bisogni. Per gli amanti dei videogame è disponibile anche la modalità Game Master 2.0 per una latenza più bassa e migliori impostazioni dell’immagine.

Come tutti i televisori con Google TV, hai a disposizione anche Google Assistant per controllare tutti i dispositivi smart presenti in casa e per controllare il televisore con un semplice comando vocale. La funzione Chromecast, invece, ti permette di trasmettere sul TV immagini e video presenti sul tuo smartphone, tablet o computer.

Smart TV TCL 43 pollici