Amazon, questo smart TV economico è da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: TCL

Trovare uno smart TV dalle dimensioni compatte (massimo 32 pollici) perfetto per la cucina o per la camera da letto è diventato sempre più complicato. Fortunatamente di tanto in tanto si trovano delle ottime offerte anche su questa piccola nicchia di mercato che permettono di fare degli ottimi acquisti. Oggi è proprio uno di questi giorni fortunati grazie alla promo disponibile su Amazon per lo smart TV TCL da 32 pollici che trovi su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo sotto i 140 euro. Un prezzo alla portata di tutti e che ti permette di fare un grandissimo affare.

Il televisore TCL da 32 pollici ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo con risoluzione FullHD che ti permette di vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon, che supporta praticamente qualsiasi piattaforma di video streaming, da Prime Video passando per DAZN. A bordo è presente anche l’assistente vocale Alexa e puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Trovare di meglio a questo prezzo è praticamente impossibile: approfittane ora cliccando sul banner qui in basso.

Smart TV TCL 32 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se siete alla ricerca di un televisore economico, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su su Amazon è disponibile lo smart TV TCL da 32 pollici a un prezzo di soli 138,99 euro grazie allo sconto del 30%. Il risparmio è diverse decine di euro e approfitti anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Puoi anche dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Come per la maggior parte degli elettrodomestici che puoi acquistare su Amazon, anche per questo smart TV hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra, come ad esempio il ritiro del vecchio televisore (gratuito), oppure il disimballaggio di quello buono (costo 10 euro). Per la configurazione, invece, la spesa è di 15 euro.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Smart TV TCL 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Parliamo di uno smart TV che offre un’esperienza visiva Full HD, per una risoluzione 2 volte migliore rispetto alle normali TV HD. Immagini definite con colori vividi e brillanti grazie alla tecnologia HLG (acronimo di Hybrid Log-Gamma), che combina la gamma dinamica standard e le immagini ad alta gamma dinamica in un solo segnale video. Grazie ad essa, anche le immagini più scure avranno maggior risalto. La presenza del Fire Tv integrato permette di connettersi alle piattaforme di streaming più popolari e interessanti, come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW (ovviamente, in alcuni casi occorrerà sottoscrivere un abbonamento per guardare i contenuti).

Ottimo anche l’audio, grazie alla presenza del sistema Dolby, ma anche di funzioni sonore come la DTS Virtual: X e la DTS-HD, in grado di riprodurre un suono immersivo, con bassi profondi e alti cristallini. Non manca il controllo vocale tramite Alexa, il televisore è compatibile anche con i sistemi Miracast e AirPlay 2 per trasmettere in streaming sul TV i contenuti dai tuoi dispositivi mobili Android, iOS o Mac. Dimensioni ridotte, sottile, occupa poco spazio sia in cucina che in salotto.

