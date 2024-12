Amazon, questo smart TV da 50 pollici a prezzo stracciato: affare del giorno

Lo smart TV TCL da 50 pollici è in promo con uno sconto del 36% e al prezzo più basso dell'ultimo periodo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: TCL

Per un nuovo televisore top di gamma non è necessario spendere delle grandissime cifre, ma basta conoscere le giuste offerte e i giusti modelli. Anche se il Black Friday è terminato da pochissime ore, su Amazon sono già pronte nuove offerte da cogliere al volo. Una di queste riguarda il televisore TCL da 50 pollici della gamma V6B. Televisore con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che oggi è disponibile al minimo storico grazie all’ottimo sconto del 36% che trovi in pagina. Non finisce qui la promo: lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Parliamo di un TV dotato di tutte le migliori tecnologie del momento e di un pannello che si vede benissimo grazie alla risoluzione 4K e al supporto all’HDR. Colori delle immagini realistici e contrasti ben definiti che ti permettono di guardare tutti i tuoi contenuti preferiti ala massimo della qualità e della risoluzione. Anche l’audio è di buona qualità e per gli amanti dei videogame è disponibile una modalità ad hoc che abbassa al minimo la latenza. Inoltre, fa parte della famiglia dei Google TV e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Non farti sfuggire questa ottima promo.

Smart TV TCL da 50 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV TCL 50 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’ottima occasione da non farsi sfuggire. Da oggi trovi lo smart TV TCL da 50 pollici uscito sul mercato quest’anno in offerta a un prezzo di 289 euro frutto dello sconto del 36% che trovi nella pagina prodotto. Il risparmio è di ben 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 57,80 euro al mese. La disponibilità del televisore è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025.

Come per la maggior parte degli elettrodomestici casalinghi, anche per questo smart TV TCL hai la possibilità di aggiungere dei servizi aggiuntivi. Ad esempio, spendendo solamente 10 euro ottieni il disimballaggio del TV e il ritiro di quello vecchio, mentre per la configurazione la spesa da sostenere è di 15 euro.

Smart TV TCL da 50 pollici

Smart TV TCL 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart tv TCL in offerta su Amazon offre un’esperienza totalmente immersiva delle immagini, grazie alla totale assenza dei bordi e allo schermo da 50 pollici. Immagini super dettagliate, grazie alla tecnologia 4K HDR, che esaltano le sequenze più frenetiche dei film d’azione, i panorami offerti dai documentari naturalistici e le emozioni coinvolgenti degli eventi sportivi. La palette dei colori è gestita in base al tipo di immagine. La luminosità viene gestita dalla tecnologia Micro Dimming, capace di scomporre l’immagine in oltre 100 aree, per ricreare un’esperienza realistica.

Come noto, però, oltre alla qualità delle immagini, per avere una sensazione di totale coinvolgimento streaming o gaming, occorre anche un sonoro di qualità. E questo televisore non manca anche in questo, grazie alla tecnologia Dolby Audio, per un’esperienza audio surround a 360 gradi. Il salotto si trasformerà in un multisala. Ma anche la qualità della esperienza gaming sarà eccezionale grazie alla funzione GAME MASTER 2.0, che poggia sulla connettività HDMI 2.1 e ALLM, compatibile con l’ultima generazione di videogiochi. La tecnologia ALLM, in particolare, garantisce un imput lags super veloce inferiore a 15 ms.

Facile da utilizzare ed intuitiva essendo un Google TV, troverai tante app già pre-installate, i contenuti che guardi più spesso a portata di mano, suggerimenti su cosa guardare grazie a sofisticati algoritmi che si basano sulle tue scelte più frequenti. Potrai dire addio a zapping o a film poco convincenti scelti a caso. Puoi anche comandarla a voce tramite Google Assistant.

Smart TV TCL da 50 pollici