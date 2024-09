TCL 55V6B è un televisore smart entry-level, l’ideale per l’intrattenimento quotidiano tra canali in chiaro e piattaforme di streaming. Su Amazon il prezzo è top

Fonte foto: TCL

Per cambiare smart TV senza spendere cifre esagerate il consiglio è quello di puntare a un dispositivo low-cost, un segmento di mercato denso di offerte molto interessanti che, nonostante qualche rinuncia, consentono di comprare una nuova TV moderna e con tutto il necessario per l’intrattenimento.

E chi non ha particolari esigenze e, anzi, preferisce guardare i classici canali in chiaro e le principali piattaforme di streaming, la scelta non può che ricadere su un brand come TCL, che propone prodotti di buona fattura al giusto prezzo.

Tra i modelli più interessanti c’è il TCL 55V6B, un Google TV low-cost che per le prossime ore è disponibile in super offerta a meno di 400 euro.

Smart TV TCL 55V6B – Schermo LED da 55 pollici – Google TV

Smart TV TCL 55V6B: scheda tecnica

La smart TV TCL 55V6B ha uno schermo LED che misura 55 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il televisore è pienamente compatibile con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un IPQ 2.0 Engine e consente l’accesso ai sofisticati algoritmi sviluppati da TCL per elaborare le immagini in riproduzione e migliorare la qualità dei contenuti sullo schermo.

Il sistema operativo è Google TV e permette agli utenti di accedere ad un nutrito catalogo di applicazioni compatibili, incluse quelle per le piattaforme di streaming più famose come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni, invece, su questo televisore ci sono tre ingressi HDMI 2.1, una porta USB 3.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’ingresso ottico, una porta Ethernet. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0.

Trattandosi di una Google TV, non manca nemmeno una Chromecast integrata da utilizzare trasmettere i contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente sul televisore senza dover collegare alcun cavo aggiuntivo.

Presente anche la modalità Game Master 2.0, con funzione Auto Low Latency Mode, utile per abbassare l’input lag del televisore quando viene collegato a una console

Sul fronte dell’audio abbiamo due speaker da 10 W con questo apparecchio che è compatibile anche con il Dolby Audio. Imfine, il dispositivo è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, che permettono di utilizzare la smart TV tramite comandi vocali e anche di gestire i vari dispositivi per la smart home in casa.

Smart TV TCL 55V6B: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il TCL 55V6B bisogna spendere 449,90 euro, un prezzo già di listino non è elevatissimo, soprattutto per un 55 pollici. Tuttavia con le offerte su Amazon si può fare ancora meglio e per le prossime ore si scende a 369,90 euro (-26%, -80 euro) un’occasione irripetibile per cambiare un vecchio televisore senza spendere un capitale.

