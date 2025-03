TCL 43V6B, a questo prezzo è la smart TV perfetta

Fonte foto: TCL

TCL è uno dei produttori di smart TV più interessanti sul mercato, perché ha saputo offrire ai consumatori prodotti di buona qualità ma da acquistare a prezzi ragionevoli, garantendo comunque l’accesso alle più moderne tecnologie del settore, senza troppe rinunce.

Tra i prodotti in offerta su Amazon in queste ore c’è la TCL 43V6B, una Google TV semplice ed estremamente versatile, perfetta per chi vuole aggiornare il comparto TV di casa acquistando un prodotto completo e moderno, pronto a soddisfare qualsiasi esigenza.

Grazie alle offerte sull’e-commerce, il prezzo di questo televisore scende sotto i 550 euro e con uno sconto come questo, trovare di meglio è impossibile.

Smart TV TCL 43V6B – Schermo LED da 43 pollici – Google TV

Smart TV TCL 43V6B: scheda tecnica

La smart TV TCL 43V6B ha un pannello LED che misura 43 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Garantita, inoltre, la piena compatibilità con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore in dotazione è un IPQ 2.0 Engine, sviluppato per elaborare e migliorare la qualità delle immagini in riproduzione, grazie agli algoritmi AI sviluppati dall’azienda produttrice.

Il sistema operativo è Google TV e mette a disposizione del pubblico una vasta selezione di applicazioni per espandere al massimo le potenzialità del televisore. Tra le varie app disponibili anche quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Per le attività di visione più classiche non mancano il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni a disposizione degli utenti ci sono tre ingressi HDMI 2.1, una porta USB 3.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’ingresso ottico, una porta Ethernet. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e la Chromecast, utile per trasmettere i contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente al televisore senza usare cavi aggiuntivi.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 15 W ed è compatibile anche con il Dolby Audio. Non manca nemmeno Google Assistant, che consente di gestire il televisore e i vari device per la smart home in casa tramite comandi vocali.

Presente anche la modalità Game Master 2.0, una particolare modalità sviluppata per il gaming che permette di attivare l’Auto Low Latency Mode, utile per abbassare l’input lag del televisore quando viene collegato a una console

Smart TV TCL 43V6B: l’offerta su Amazon

Per portare a casa questa smart TV, di listino, bisogna spendere 349,90 euro ma, grazie alle offerte Amazon è possibile acquistare una TCL 43V6B a 249 euro (-29%, -100,9 euro) un ottimo sconto che rende notevolmente più semplice l’acquisto di un nuovo televisore smart.

