Fonte foto: Foto: TCL

Acquistare una nuova smart TV può essere un buon investimento, soprattutto quando si è amanti del cinema e delle serie TV, ma anche dei gamer appassionati. Questi dispositivi offrono infatti il meglio dell’intrattenimento, spesso con una qualità audio e di immagine di alto livello. Se a ciò si aggiunge anche un prezzo vantaggioso, il gioco è fatto.

Questo è il caso della nuova TCL 55V6B, serie 2024. Si tratta di una smart TV da 55 pollici perfetta per ogni tipo di utente, anche i più esigenti (soprattutto per quanto riguarda il gaming). Grazie all’attuale offerta Amazon, è possibile acquistare questo dispositivo a meno di 350 euro, un prezzo davvero ottimo, considerando le caratteristiche premium di questo modello.

TCL 55V6B TV 55

TCL 55V6B: caratteristiche tecniche

TCL 55V6B è una Smart TV con schermo LCD 4K che offre immagini in alta qualità, ricche di dettagli e una resa perfetta delle sfumature chiare e scure. Grazie alla tecnologia HDR 10, questa TV migliora anche il contrasto e la resa cromatica. A ciò si aggiungono poi il Dynamic Color Enhancement, progettato per ottimizzare in modo automatico la brillantezza del colore, e il Micro Dimming, che analizza l’immagine in più di cento aree separate, in modo da regolare la luminosità dello schermo. Ciò consente un’esperienza visiva davvero eccezionale, soprattutto quando si è al buio.

TCL 55V6B è dotata della tecnologia Dolby Audio che offre un suono avvolgente, capace di creare un’esperienza audio surround, come quella del cinema.

Questa Smart TV da 55 pollici di TCL è dotata di sistema operativo Android TV con interfaccia Google TV, che consente di usaree tutti i servizi di streaming video e audio in un unico luogo e trovarli facilmente in ogni momento. Google TV significa anche Chromecast integrato. Ciò permette infatti di trasmettere qualsiasi scheda del PC o di un dispositivo mobile alla TV in un solo tocco e senza bisogno di cavo.

Inoltre, è anche possibile utilizzare il dispositivo per effettuare chiamate con Google Meet e rimanere in contatto con i propri cari o partecipare a riunioni con i colleghi quando si lavora in smart working. Infine, TCL 55V6B integra anche Google Assistant ed compatibile con Alexa. Ciò permette di utilizzare i comandi vocali per gestire la TV, senza dover utilizzare il telecomando, o anche per controllare altri dispositivi smart della casa.

Infine, TCL non ha poi dimenticato gli appassionati di videogame. Infatti, TCL 55V6B integra il sistema Game Master 2.0 per un’esperienza di gioco ottimizzata. È inoltre presente una porta HDMI 2.1, che garantisce la compatibilità con le console di ultima generazione, e la funzionalità ALLM (Auto Low Latency Mode) consente alla console o alla scheda grafica del PC di attivare la modalità gaming sulla TV e garantisce un input lags super veloce, inferiore a 15 ms.

TCL 55V6B: l’offerta Amazon

TCL 55V6B è una smart TV da 55 pollici dal design elegante, con schermo Bezel-less (ovvero senza bordi) e sistema operativo Google TV. La versione del 2024 ha un prezzo di listino di 499 euro. Tuttavia, con l’offerta Amazon, è possibile acquistarla con uno sconto del 30%, cioè all’incredibile prezzo di 349 euro. Si tratta di un’opportunità unica per godersi il meglio dell’intrattenimento e non solo, con una qualità di immagine e audio a dir poco eccezionale.

