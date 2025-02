Smart TV TCL 43T7B, con l'offerta Amazon l'affare è servito

Fonte foto: TCL

TCL è un brand che si è distinto per aver portato sul mercato prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come, ad esempio la TCL 43T7B, una smart TV semplice e versatile, in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi contesto dallo streaming al gaming, senza troppe difficoltà.

Per le prossime ore con le offerte su Amazon, il prezzo di questo televisore scende sotto i 300 euro, un’occasione molto interessante che rende notevolmente più semplice l’acquisto di una smart TV di cui difficilmente ci si pente.

Smart TV TCL 43T7B – Schermo QLED da 43 pollici – Google TV

TCL 43T7B: scheda tecnica

La smart TV TCL 43T7B ha un pannello QLED da 43 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile con i formati Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore scelto da TCL è un AIPQ Engine sviluppato per sfruttare dei sofisticati algoritmi proprietari per migliorare la qualità dei contenuti in riproduzione. Il sistema operativo è Google TV e permette agli utenti di accedere allo store digitale del colosso di Mountain View dove è possibile scaricare diverse applicazioni, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming, come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili ci sono tre HDMI 2.1 (di cui una con eARC), due porte USB 3.0, l’ingresso ottico e una porta Ethernet. Le connessioni senza fili comprendono, invece, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Presente anche Chromecast, che consente all’utente di trasmettere i contenuti dal proprio smartphone, tablet o PC direttamente alla smart TV, senza il bisogno di cavi aggiuntivi. Il comparto audio comprende due speaker da 15 W compatibili con DTS Virtual-X e certificati Dolby Atmos.

Da non sottovalutare nemmeno la presenza di Google Assistant, utile per gestire la smart TV e i dispositivi per la smart home connessi alla stessa rete tramite comandi vocali.

Presente, infine, la Game Master 3.0, con in televisore che rileva in automatico le moderne console e permette all’utente di accedere a diverse funzioni per il gaming, tra cui: l’Auto Low Latency Mode utile per abbassare l’input lag della smart TV e la Game Bar che permette di regolare le varie impostazioni per migliorare l’esperienza di gioco.

Smart TV TCL 43T7B: l’offerta su Amazon

Di listino la TCL 43T7B costa 499,90euro ma approfittando delle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a 299,90 euro (-40%, -200 euro) un’occasione davvero interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo televisore smart.

