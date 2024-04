Amazfit GTR 3 con il coupon su Amazon è un vero affare

Amazfit GTR 3 è un device molto interessante, perfetto per chi ha bisogno di un sistema affidabile per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva

Amazfit è una delle aziende più apprezzate da chi è alla ricerca di uno smartwatch di buon livello con a bordo tutte le funzioni necessarie per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività fisica.

A questo bisogna aggiungere prodotti con un design accattivante, una buona precisione nelle misurazioni e una grande semplicità nell’utilizzo da acquistare, naturalmente, senza spendere un patrimonio.

E grazie agli sconti di Amazon è possibile portare a casa Amazfit GTR 3 a poco meno di 120 euro e a questo prezzo, trovare di meglio è praticamente impossibile.

Amazfit GTR 3: scheda tecnica

Amazfit GTR 3 ha un display AMOLED da 1,39 pollici, con risoluzione 454×454 pixel, luminosità di picco di 1.000 nit e funzione Always-on. La cassa è da 46 mm ed è realizzata in una lega di alluminio, un materiale robusto e resistente che solitamente si utilizza in ambito aeronautico, il cinturino invece è in silicone antibatterico.

Sull’orologio troviamo il sistema operativo Zepp OS, che consente all’utente di accedere a uno store piuttosto nutrito di applicazioni pronte a espandere ulteriormente le potenzialità del device.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri vitali questo smartwatch permette il tracciamento della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Oltre a questo non manca il monitoraggio dei livelli di stress, della qualità del sonno e del ciclo mestruale.

Molto interessante la funzione Punteggio PAI che, basandosi sui dati sugli ultimi 7 giorni di utilizzo, è in grado di restituire una panoramica sullo stato di salute dell’utente.

Le funzioni dedicate agli sportivi comprendono il monitoraggio di oltre 150 attività sportive, tra cui: corsa, camminata, ciclismo e nuoto acque libere o in piscina (il device è impermeabile fino a 5 ATM). Molto interessante anche il Virtual Pacer, una specie di motivatore virtuale o personal trainer che aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e a migliorare nell’attività sportiva.

Con TrainingSense, invece, è possibile vedere una panoramica dei propri progressi negli allenamenti per gestire al meglio l’attività fisica e migliorare le proprie performance.

Presenti anche tutte le funzionalità più classiche per uno smartwatch, come la gestione delle notifiche dello smartphone, della riproduzione musicale, la possibilità di rispondere alle chiamate (microfono e speaker integrati) e Amazon Alexa disponibile anche offline che può aiutare l’utente nella gestione del device anche in assenza di connessione.

Tra le opzioni di connettività ci sono il Bluetooth 5.1 le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS. La batteria è da 450 mAh e l’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni, senza ovviamente utilizzare i servizi per il rilevamento della posizione.

Amazfit GTR 3: l’offerta su Amazon

Amazfit GTR 3 è uno smartwatch molto interessante, robusto, con un bel design e con tante funzioni utilissime sia per il monitoraggio dei parametri vitali che per gli sportivi, che vogliono un "personal trainer" durante l’attività fisica.

Il prezzo di listino è di 149,90 euro, ma grazie al coupon Amazon (da selezionare subito prima del pagamento) è possibile risparmiare 30 euro e pagare questo smartwatch solo 119,90 euro.

