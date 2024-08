Fonte foto: Alberto Garcia Guillen / Shutterstock

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 sarà svelato da Qualcomm nel corso del prossimo mese di ottobre e arriverà sul mercato entro la fine del 2024. Il nuovo SoC per i top di gamma Android di nuova generazione, in queste ore, è protagonista di alcune indiscrezioni.

Un benchmark ha confermato il notevole salto in avanti prestazionale del chip rispetto al già eccellente Snapdragon 8 Gen 3. Nel frattempo, però, l’analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che il nuovo chip sarà molto più costoso. Quest’aumento di prezzo potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi dei top di gamma che utilizzeranno il SoC.

Snapdragon 8 Gen 4: i primi benchmark

Un benchmark apparso su Geekbench in queste ore anticipa le potenzialità del nuovo Snapdragon 8 Gen 4. Il chip, testato probabilmente con un’unità di pre-produzione, ha raggiunto un punteggio di 2.884 in Single Core e di 8.840 in Multi-Core, con un passo in avanti sostanziale rispetto alla Gen 3 che si ferma a circa 2.245 punti in Single-Core e 6.914 punti in Multi-Core.

Il punteggio in Single-Core è molto vicino a quello dell’A17 Pro, utilizzato da Apple su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, che totalizza 2.915 punti nel benchmark. Grazie a un numero maggiore di core, lo Snapdragon 8 Gen 4 stacca nettamente A17 Pro in Multi-Core, con il chip di Apple che si ferma a 7.222 punti.

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 utilizzerà i custom core Oryon per la CPU, gli stessi utilizzati dagli Snapdragon X, e adotterà un’architettura a 8 core, con 2 core ad alte prestazioni, in grado di raggiungere una frequenza di 4,09 GHz, e 6 core “base” con clock di 2,78 GHz. Il chip utilizzerà anche il processo produttivo a 3 nm di TSMC (il Gen 3 è realizzato a 4 nm).

Snapdragon 8 Gen 4: costi in aumento

Secondo quanto rivelato dall’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 non sarà solo più potente rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 ma costerà anche molto di più. L’aumento del costo per singola unità dovrebbe essere compreso tra il 25% e il 30%. Al momento, non è chiaro quali siano i fattori che incideranno maggiormente sull’incremento dei costi.

È probabile, in ogni caso, che l’aumento del costo per unità del chip si tradurrà in un incremento medio dei prezzi del top di gamma Android tra la fine del 2024 e il 2025. Il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 sarà utilizzato da tutti i principali OEM cinesi, come Xiaomi, OnePlus, Realme e Honor, oltre che da Samsung che ricorrerà al chip di Qualcomm per il suo prossimo top di gamma, il Galaxy S25 Ultra, atteso sul mercato nel primo trimestre del 2025.

Per compensare l’aumento di prezzo, Qualcomm potrebbe realizzare uno Snapdragon 8s Gen 4, più economico ma ugualmente molto potente, seguendo quanto fatto nei mesi scorso con il lancio dello Snapdragon 8s Gen 3, chip utilizzato da diversi smartphone premium.