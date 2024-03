Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Qualcomm ha svelato il nuovo Snapdragon 8s Gen 3, nuovo chip per gli smartphone premium che si posiziona un gradino al di sotto del top di gamma 8 Gen 3

Fonte foto: Qualcomm

A distanza di alcuni mesi dal lancio del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip già utilizzato da molti smartphone Android di fascia alta in questi mesi, Qualcomm rinnova la sua offerta di SoC con il debutto del nuovo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che a posizionarsi un gradino sotto all’8 Gen 3, con l’obiettivo diventare la soluzione di riferimento per gli smartphone premium.

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 punta ad offrire il giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza, con grande attenzione all’IA e qualche compromesso rispetto all’8 Gen 3. In questo modo, per gli OEM ci sarà la possibilità di accedere a un chip di fascia alta ma con un costo più basso. Per Qualcomm, inoltre, il nuovo 8s Gen 3 potrà rappresentare una risposta a MediaTek che, con il recente Dimensity 9300, ha alzato notevolmente il livello dei suoi prodotti.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 non è una semplice evoluzione dell’8 Gen 3 con frequenze di funzionamento diverse. Le differenze tra i due chip sono significative. Il nuovo 8s Gen 3, realizzato da TSMC sempre con un processo produttivo a 4 nm, adotta una configurazione diversa per la CPU, riproponendo la nuova generazione di core Arm v9. Il nuovo chip è dotato di una CPU octa-core con uno schema 1/4/3:

un core Cortex X4 Prime da 3 GHz

quattro core Cortex-A720 da 2,8 GHz

tre core Cortex-A520 da 2 GHz

Qualcomm ha scelto un unico core “Prime“ (ma con frequenza più bassa rispetto a quello dello Snapdragon 8 Gen 3) oltre a quattro core “Performance“ (contro i cinque dell’8 Gen 3 che lavorano anche a frequenza più alta) e tre core “Efficiency“ (contro i due dell’8 Gen 2 che, anche in questo caso, hanno una frequenza più elevata).

Il nuovo Snapdragon 8s Gen 3, inoltre, include la GPU Adreno 735, meno potente rispetto alla GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3. Rispetto all’attuale top di gamma, ci sono ulteriori compromessi. Il modem 5G è lo Snapdragon X70, con una velocità di punta più bassa, e non c’è il supporto alla registrazione in 8K e al super slow motion (720p@960 fps), nonostante l’ISP Spectra sia lo stesso già visto sull’8 Gen 3.

Le specifiche sono comunque da fascia alta: il chip è abbinabile a un massimo di 24 GB di memoria RAM LPDDR5X e alle memorie di archiviazione UFS 4.0. Per quanto riguarda la connettività, inoltre, c’è il Qualcomm FastConnect 7800 con supporto alle reti Wi-Fi 7, fino a 5,8 Gbps, e al Bluetooth 5.4.

Con il nuovo Snapdragon 8s Gen 3, inoltre, Qualcomm rinnova l’attenzione all’intelligenza artificiale, sempre più centrale per i dispositivi mobile. Il chip supporta varie funzionalità IA, compresi i modelli LLM (Large Language Models) come Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano e Zhipu ChatGLM.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: quando arriva

Il nuovo Snapdragon 8s Gen 3 è pronto al lancio commerciale. Qualcomm, infatti, ha confermato che i primi dispositivi a utilizzare il nuovo chip saranno annunciati già nel corso del mese di marzo. Tra gli OEM citati da Qualcomm che porteranno sul mercato il nuovo chip Snapdragon troviamo Honor, Realme e Xiaomi. I primi smartphone con il nuovo SoC di Qualcomm potrebbero arrivare in Italia nel corso del secondo trimestre del 2024.