Dopo gli ottimi risultati raggiunti con lo Snapdragon 8 Elite, utilizzato da numerosi top di gamma Android, Qualcomm ha un altro asso nella manica. Sta per arrivare, infatti, il nuovo Snapdragon 8s Elite, chip destinato alla fascia alta del mercato che dovrebbe garantire prestazioni elevate ma con la possibilità di essere utilizzato da smartphone più economici rispetto ai top di gamma Android, come avvenuto lo scorso anno con lo Snapdragon 8s Gen 3, presentato a marzo 2024.

Qualcomm Snapdragon 8s Elite: come sarà

Secondo le prime informazioni, il nuovo Snapdragon 8s Elite non utilizzerà i core Oryon, architettura proprietaria che Qualcomm ha realizzato per lo Snapdragon 8 Elite. Il nuovo chip di fascia alta dovrebbe, infatti, puntare su core Kryo risultando più simile allo Snapdragon 8 Gen 3 dello scorso anno. Si tratta di una scelta destinata a far discutere e che potrebbe limitare le capacità del nuovo processore, differenziandolo in modo significativo dal modello top di gamma. Da valutare anche quelle che saranno le scelte dell’azienda per quanto riguarda la GPU del nuovo chip.

Al momento, non ci sono benchmark o dettagli precisi in merito alle reali prestazioni del nuovo chip. Il target di riferimento, in termini di prestazioni, potrebbe essere proprio il già citato Snapdragon 8 Gen 3 che continua a essere uno dei migliori chip sul mercato, soprattutto ora che viene proposto su smartphone decisamente più economici rispetto agli attuali flagship in commercio.

Ricordiamo che Qualcomm ha già realizzato una versione depotenziata dello Snapdragon 8 Elite, dotata di una CPU a sette core invece che a otto core. Questo modello, che utilizza la stessa denominazione commerciale, è destinata principalmente a smartphone pieghevoli e ultrasottili.

Le differenze in termini di prestazioni oltre che di efficienza saranno determinanti per capire l’effettiva qualità dello Snapdragon 8s Elite rispetto al top di gamma 8 Elite che oggi è già proposto da diversi smartphone con un prezzo inferiore ai 1.000 euro, risultando uno dei chip più interessanti sul mercato. Per avere successo, il nuovo chip dovrà riuscire a stupire in termini di prestazioni, andando a posizionarsi in un segmento di mercato molto più vicino alla fascia media.

Qualcomm Snapdragon 8s Elite: quando arriva

Il nuovo Snapdragon 8s Elite dovrebbe essere svelato a breve. Il chip, infatti, potrebbe essere presentato tra la fine di marzo e il mese di aprile con i primi smartphone che lo avranno in dotazione che dovrebbero arrivare sul mercato in tempi rapidi. Le vendite dei primi smartphone con Qualcomm Snapdragon 8s Elite dovrebbero iniziare, ottimisticamente parlando, nel corso del secondo trimestre del 2025. A utilizzare il chip dovrebbero essere i “soliti” partner di Qualcomm, da Xiaomi a Realme passando per Honor, Oppo e altri produttori di smartphone e tablet Android. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.