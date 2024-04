Snapdragon X Plus è ufficiale: il nuovo chip di Qualcomm per i notebook AI sarà disponibile nei prossimi mesi, ecco come è fatto

Fonte foto: Qualcomm / Canale YouTube Snapdragon

Da diversi mesi si parla del nuovo Snapdragon X Elite, il chip con cui Qualcomm punta a rivoluzionare il settore dei notebook Windows, sfidando gli Apple Silicon e, soprattutto, superando nettamente (per rapporto tra prestazioni e consumi) i chip di Intel, come i recenti Intel Core Ultra, e AMD.

Il nuovo Snapdragon X Elite sarà realizzato in tre varianti. A queste si affiancherà anche un’ulteriore novità: si tratta dello Snapdragon X Plus che si posizionerà in una fascia più bassa rispetto alla linea X Elite, riprendendo i core Oryon e le funzionalità avanzate per la gestione delle attività AI. Il nuovo chip è stato appena ufficializzato da Qualcomm.

Snapdragon X Plus: come è fatto

Il nuovo Snapdragon X Plus, realizzato con processo produttivo a 4 nm, sarà meno potente rispetto alle tre versioni di Snapdragon X Elite (X1E-78-100, X1E-80-100 e la top di gamma X1E-84-100). Il SoC per notebook Windows on Arm di Qualcomm proporrà, in ogni caso, i custom core Oryon. A differenza di X Elite, dotato di 12 core, X Plus si ferma a 10 core, con una frequenza massima in multi thread di 3,4 GHz e senza la funzione Dual core boost utilizzata dalle due varianti principali di X Elite.

Da notare anche 42 MB di Cache. La GPU Adreno, inoltre, è in grado di garantire fino a 3,8 TFLOPS, ponendosi sullo stesso livello di due versioni di X Elite (la terza, top di gamma, arriva a 4,6 TFOPS). Il nuovo Snapdragon X Plus si pone sullo stesso livello di X Elite per quanto riguarda la gestione delle attività AI, con la NPU Hexagon in grado di raggiungere i 45 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second).

Secondo Qualcomm, si tratta della NPU più veloce per il settore laptop e potrà garantire prestazioni AI elevate, sfruttando anche funzionalità integrate in Windows come Copilot. Il nuovo chip di Qualcomm supporta le memorie RAM LPDDR5X, il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4 e può integrare il modem Snapdragon X65 per la connettività 5G. C’è anche la possibilità di gestire fino a 3 display esterni (tutti con risoluzione 4K).

In attesa dei primi test, le capacità di Snapdragon X Plus sono confermate dai benchmark pubblicati da Qualcomm. In un test Multi-Thread su Geekbench, infatti, il nuovo chip di Qualcomm batte Intel Core Ultra 7 155H e AMD Ryzen 7940HS (i chip di riferimento di Intel e AMD per massimizzare il rapporto prestazioni/Watt). Il chip di Qualcomm è più veloce del 37% rispetto ai concorrenti e può raggiungere lo stesso livello di prestazioni con un consumo inferiore del 54%.

Snapdragon X Plus: quando arriva

Il nuovo chip di Qualcomm è pronto per fare il suo debutto sul mercato. In occasione della presentazione ufficiale, infatti, l’azienda ha confermato che i primi laptop con Snapdragon X Plus saranno disponibili intorno alla metà del 2024. Qualcomm non ha confermato quali saranno i primi OEM a lanciare notebook dotati del chip, limitandosi a chiarire che tra i partner compaiono alcune delle principali aziende del settore. Secondo recenti indiscrezioni, tra i primi modelli con Snapdragon X Plus ci sarà il nuovo Surface Pro 10, recentemente svelato in una versione per le aziende con chip Intel Core Ultra.