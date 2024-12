Sony ULT Wear, cuffie di fascia alta a un prezzo mai visto

Fonte foto: Sony

Tra le offerte Amazon più interessanti di queste ore ci sono le Sony ULT Wear, cuffie di fascia alta sviluppate per combinare le migliori tecnologie dell’azienda giapponese e un design moderno e confortevole. Si tratta di un prodotto potente e che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, incluso l’utilizzo all’esterno che, grazie all’Adaptive Sound Control, garantisce all’utente un’esperienza di ascolto ottimale anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Inoltre, grazie a un’autonomia davvero esagerata, questo dispositivo è l’ideale per chi passa molto tempo fuori casa e vuole dimenticarsi della ricerca di una presa di corrente. Con le offerte sull’e-commerce il prezzo scende sotto i 130 euro, un’offerta davvero irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

[amazon box="B0CX1VYYQL" title="Sony ULT Wear – Cuffie Over-ear – Digital Sound Enhancement Engine e Adaptive Sound Control" no-description

Sony ULT Wear: scheda tecnica

Le Sony ULT Wear sono cuffie over-ear, hanno driver da 40 mm con magnete al neodimio e una risposta in frequenza che va dai 5 Hz ai 20 kHz.

Anche su questo modello è presente la funzione Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), che utilizza degli algoritmi sviluppati dall’azienda giapponese in grado di elaborare il suono e ripristinare una qualità simile al formato d’origine.

Il processore a bordo è Sony V1 che interviene per la Cancellazione attiva del rumore (chiamata Dual Noise Sensor) che l’utente può utilizzare per abbattere il rumore circostante. Con la modalità Ambientale, invece, è possibile comunque percepire i suoni nelle vicinanze, voci incluse. Presente anche la modalità di riduzione del vento che riduce i disturbi causati dal vento.

Al processore viene affidata anche la gestione dell’Adaptive Sound Control che consente alle cuffie di regolare in automatico le impostazioni di riproduzione e l’ANC in base all’ambiente circostante.

Precise Voice Pickup ha il compito di migliorare la resa sonora delle chiamate, riducendo i disturbi in sottofondo, mettendo in risalto la voce del parlante.

Per collegare le Sony ULT Wear al proprio smartphone si può usare il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint), fatto questo si può scaricare l’applicazione ufficiale di Sony e gestire le impostazioni del dispositivo. Le cuffie sono compatibili anche con Alexa e Google Assistant, da configurare sempre tramite app.

Sul fronte dell’autonomia, stando alle stime di Sony, questo prodotto garantisce circa 30 ore di riproduzione con ANC, che salgono a 40 ore disattivando la funzione. Inoltre, con 10 minuti di carica si ottengono fino a 5 ore di riproduzione aggiuntiva.

Sony ULT Wear: l’offerta su Amazon

Le Sony ULT Wear hanno un prezzo di listino di 199 euro, tuttavia approfittando delle offerte su Amazon per le prossime ore si scende fino a 129 euro (-35%, -70 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che permette di portare a casa un paio di ottime cuffie e risparmiare qualcosa sul totale.

[amazon box="B0CX1VYYQL" title="Sony ULT Wear – Cuffie Over-ear – Digital Sound Enhancement Engine e Adaptive Sound Control" no-description