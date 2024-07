Fonte foto: Sony

Anche se il mercato degli auricolari in-ear è in continua espansione, gli amanti della musica preferiscono ancora le cuffie over-ear. Ciò è dato soprattutto per dalla migliore qualità del suono e dal maggiore comfort delle cuffie rispetto agli auricolari, quando si utilizzano per lunghi periodi di tempo.

Tra le migliori modelli attualmente sul mercato, spiccano le Sony ULT WEAR. Si tratta di cuffie Bluetooth di fascia medio-alta, dedicate a chi preferisce un suono potente, con bassi profondi. Inoltre, grazie alla tecnologia Noise Cancelling sarà possibile immergersi completamente nell’ascolto della musica, senza essere disturbati da rumori esterni.

Queste speciali cuffie over-ear di Sony sono disponibili solitamente ad un prezzo di circa 200 euro. Fortunatamente, oggi è possibile approfittare di una straordinaria offerta su Amazon, che permette di acquistarle con uno sconto del 25%.

Sony ULT WEAR – Cuffie over-ear – Noise Cancelling no-description VI PRESENTIAMO ULT WEAR: con bassi forti e potenti, chiarezza di livello superiore e Noise Cancelling davvero impressionante, porta l'esperienza ULT POWER SOUND ovunque tu vada.

PROGETTATO PER LA POTENZA: utilizzando il processore integrato V1 di Sony e le unità driver da 40 mm di alta qualità, ULT WEAR offre un'esperienza di ascolto potente, perfetta per chi ama i bassi.

PREMI IL PULSANTE, SENTI I BASSI: Scatena le due esclusive modalità audio di ULT WEAR premendo il pulsante ULT: Deep Bass aggiunge più peso alle frequenze basse, mentre Attack Bass aumenta l'energia.

NOISE CANCELLING CON AMBIENT SOUND: blocca le distrazioni e concentrati completamente sulla musica con queste cuffie Noise Cancelling o ascolta l'ambiente circostante con la modalità Ambient Sound

ASCOLTA CON COMFORT E STILE: le cuffie over ear sono progettate per essere comode, anche se utilizzate per lunghi periodi di tempo. La custodia compatta e resistente le rende facili da portare ovunque.

CHIAMATA DI OTTIMA QUALITÀ: grazie ai microfoni Beam Forming e alla tecnologia Precise Voice Pickup, le chiamate in vivavoce sono sempre chiare con ULT WEAR, anche quando sei circondato dal rumore.

LUNGA DURATA DELLA BATTERIA: durata della batteria di 30 ore con Noise Cancelling attivo o di 50 ore se è disattivato. La ricarica rapida fornisce 1,5 ore di riproduzione con una ricarica di 3 minuti.

CONNETTIVITÀ FACILE: collega due dispositivi Bluetooth contemporaneamente con la connessione Multipoint. Connettere le tue cuffie ai dispositivi Android/Windows 10 è più semplice con Fast Pair/Swift Pair.

Sony ULT WEAR: caratteristiche principali

La caratteristica principale di queste cuffie di fascia medio-alta è sicuramente la qualità audio, soprattutto per quanto riguarda i bassi. La tecnologia ULT Power Sound offre infatti dei bassi profondi. Grazie al processore V1 di Sony integrato e le unità driver da 40 mm l’esperienza di ascolto sarà sempre impeccabile.

Il dispositivo è dotato anche di un pulsante ULT per attivare le speciali modalità ULT WEAR, dedicate a chi ama i bassi. La prima (ULT1) offre bassi profondi a frequenze inferiori. La seconda (ULT2) aumenta l’energia grazie a bassi potenti e coinvolgenti.

Altro punto forte è sicuramente la cancellazione del rumore attiva (Noise Cancelling). Grazie ai due microfoni su ogni padiglione auricolare e la tecnologia Dual Noise Sensor, è possibile bloccare il rumore ambientale, in modo da concentrarsi soltanto sulla musica. Ciò è dato anche dal supporto del processore V1, che aiuta a ridurre i suoni esterni, con un basso ritardo di elaborazione.

Oltre all’ascolto di musica, queste cuffie sono ottime anche per effettuare chiamate. I microfoni beamforming e la tecnologia Voice Pickup permettono la riduzione del rumore del vento, catturando soltanto la voce per conversazioni più nitide e di qualità superiore.

Dall’altro lato, attivando la modalità Ambient Sound, le cuffie permettono di ascoltare l’ambiente circostante con un’esperienza di ascolto naturale. Sfruttando l’app Sony Headphone Connect è inoltre impossibile impostare 20 livelli di regolazione dei suoni ambientali. Le cuffie Sony ULT WEAR includono anche l’Adaptive Sound Control, che regola le impostazioni dell’audio ambientale. riconoscendo i vari luoghi in cui ci si trova (bar, palestra, lavoro, ecc.). Questa funzione smart cambierà la modalità audio a seconda della situazione, per offrire sempre la migliore esperienza per ogni contesto.

Sony ULT WEAR hanno un design funzionale ed elegante e possono essere indossate per lunghi periodi di tempo senza alcun problema. Sono dotate di Bluetooth 5.2 e si connettono in modo rapido con qualsiasi dispositivo. Inoltre, grazie alla connessione Multipoint, possono collegarsi a due dispositivi contemporaneamente e cambiare velocemente dall’uno all’altro.

Queste cuffie over-ear hanno un’autonomia massima di 30 ore con Noise Cancelling attivo. Se disattivato, la batteria può avere un’autonomia massima di 50 ore. Infine, la batteria si ricarica completamente in 3,5 ore. Tuttavia, grazie al sistema di ricarica rapida, è possibile ottenere fino a 1,5 ore di riproduzione con una ricarica di soli 3 minuti.

Sony ULT WEAR: l’offerta su Amazon

Le Sony ULT WEAR sono cuffie Bluetooth perfette per gli amanti dei bassi. Come accennato in precedenza, il loro prezzo originario è di 199,99 euro. Tuttavia, grazie alla speciale offerta su Amazon, tale dispositivo è acquistabile all’incredibile prezzo di 149,99 euro (-25%, -50 euro), una promozione imperdibile, per chi desidera ottenere un paio di cuffie dalle caratteristiche da top di gamma, ad un prezzo accessibile.

