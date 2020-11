YouTube è una delle piattaforme di riferimento in assoluto per la pubblicazione di video e viene utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, non solo per visualizzare, ma anche per pubblicare video propri, spesso creando dei canali personalizzati su cui poter essere seguiti dai propri followers. Tuttavia per i neofiti spesso si presenta un comune problema: visualizzare video in lingua straniera di cui non si capisce il significato. A questo proposito è bene ricorrere ai sottotitoli su Youtube, un supporto utilissimo per potersi gustare al meglio la visione.

La funzione dei sottotitoli su YouTube

Quella di poter aggiungere sottotitoli ai video su YouTube preferiti è un’opzione davvero interessante e utile, che consentirà a ogni utente di non farsi fermare dalla barriera della lingua straniera sconosciuta, senza dover per forza di cose essere poliglotta. L’utilità si ravvisa soprattutto di fronte alle lingue meno conosciute: mentre la maggior parte delle persone conoscono infatti l’inglese, la situazione può diventare molto difficile di fronte a video in lingue come il cinese o il russo. In ogni caso, abilitare la funzione che consente di aggiungere sottotitoli su YouTube è relativamente semplice e non è necessario scaricare o installare applicazioni sui propri dispositivi.

Come aggiungere sottotitoli su YouTube

Per aggiungere sottotitoli su Youtube è innanzitutto necessario accedere a YouTube utilizzando il proprio account Google: se non si è loggati non sarà infatti possibile sfruttare tale opzione. Basterà quindi accedere al proprio profilo, associato appunto a quello Google, cliccando su “Accedi” in alto a destra, inserendo le proprie credenziali Google. Una volta effettuato l’accesso, basterà cercare il filmato di cui si desidera visualizzare i sottotitoli, si deve cliccare sul rettangolo bianco visibile in basso a destra sulla schermata del video (ovviamente quando disponibile). Questo sarà sufficiente per abilitare da subito i sottotitoli. Se però la lingua visualizzata non è quella desiderata e si desidera vedere i sottotitoli su YouTube in italiano, si dovrà pigiare sull’icona a fianco, quella a forma di ruota di ingranaggio, dove sono disponibili le impostazioni: qui apparirà un menù a tendina da cui andare a cliccare poi sulla voce Sottotitoli. Sarà quindi possibile selezionare la lingua di riferimento tra quelle a disposizione. Se tra esse non c’è l’italiano, basterà cliccare sulla voce “traduzione automatica” e scegliere la lingua in cui si desidera che venga effettuata la sottotitolazione. Partiranno così i sottotitoli automatici su Youtube.

Personalizzare i sottotitoli su Youtube

Se si desidera caratterizzare ulteriormente i sottotitoli su Youtube, basterà fare pochi semplici passaggi. Sempre nello stesso menù dei sottotitoli è poi disponibile una scheda “Opzioni”, da cui sarà possibile personalizzare ancora di più la visione dei sottotitoli: si potrà infatti scegliere la tipologia di carattere da visualizzare, la loro dimensione, il colore. Non solo: si potrà agire anche sullo sfondo dei sottotitoli, decidendone colore e opacità, così come si potrà decidere le stesse caratteristiche per la finestra, nonché lo stile e l’opacità dei caratteri. Si potrà poi reimpostare la visualizzazione di base cliccando sulla dicitura “reimposta”.

Aggiungere nuovi sottotitoli su YouTube

Per gli utenti particolarmente dotati nelle traduzioni, c’è addirittura la possibilità di aggiungere una nuova lingua per i sottotitoli YouTube di video altrui. Come fare? Basterà abilitare la visualizzazione dei sottotitoli del video interessato, quindi cliccare sul simbolo delle impostazioni (a forma di ingranaggio), quindi si clicca su “sottotitoli” e successivamente si seleziona la voce “Aggiungi sottotitoli”: non sempre questa è disponibile, per cui i sottotitoli si possono aggiungere solo se le impostazioni iniziali del video lo consentono. Una volta fatto questo si aprirà una nuova schermata, dove si dovrà dapprima selezionare la lingua che si vuole aggiungere. Ci si dovrà quindi spostare con il cursore del video nella parte in cui si desidera inserire il testo e infine si dovrà compilare la traduzione corretta in un box che apparirà sulla sinistra. Questi passaggi andranno ripetuti per tutti i sottotitoli che si vogliono aggiungere, quindi, una volta terminata la modifica, si dovrà cliccare sul pulsante “invia”.

Sarà altresì possibile migliorare i sottotitoli già presenti, sempre dalla schermata “aggiungi sottotitoli”: selezionando una lingua esistente, si potrà mettere mano ai sottotitoli già presenti, cliccando sul box di lavorazione. Naturalmente sarà poi il team del portale a verificare che i sottotitoli YouTube inseriti vadano bene. Se le modifiche saranno accettate, in breve tempo appariranno sotto il video.