Fonte foto: Mehaniq / Shutterstock

Il programma di sviluppo di Gemini continua e l’ultima novità, in ordine di tempo, da parte di Google riguarda Gemini Live. Per gli utenti c’è ora la possibilità di sfruttare i sottotitoli in tempo reale per leggere e non solo ascoltare le risposte fornite dall’assistente virtuale basato sull’AI di Google. Si tratta di un nuovo passo in avanti per l’applicazione di Google che, settimana dopo settimana, continua a diventare più ricca e completa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’ultimo aggiornamento che va ad arricchire Gemini Live.

Le novità di Gemini Live

Google punta a rendere più semplice l’utilizzo di Gemini Live, anche con l’obiettivo di spingere i suoi utenti a sfruttare con sempre maggior frequenza questa funzione dell’assistente AI. Per questo motivo, tramite l’app di Gemini è ora possibile accedere a nuove funzioni.

Durante l’utilizzo di Gemini Live (accessibile tramite l’apposita icona in basso nell’app di Gemini) sarà possibile visualizzare a schermo i sottotitoli, generati in tempo reale, delle frasi pronunciate dall’assistente in risposta alle richieste degli utenti.

Per attivare la generazione in tempo reale dei sottotitoli all’interno dell’app è possibile premere su un tasto apposito, situato nella parte in alto a destra dell’interfaccia della conversazione con l’assistente AI di Google.

Una volta terminata la sessione di conversazione con Gemini Live, inoltre, sarà possibile recuperare l’intera trascrizione direttamente nella chat di Gemini. Il testo potrà essere anche copiato e condiviso con altre app esterne, in modo da salvare le informazioni fornite dall’assistente.

Le caratteristiche di Gemini continuano a crescere, rendendo l’assistente di Google sempre più completo. Per gli utenti (e non solo su Android), oggi Gemini può rappresentare un supporto importante, grazie alle sue tante funzioni.

Come sfruttare le ultime novità di Gemini Live

Come sempre, in questi casi, per utilizzare le ultime novità di Gemini Live è necessario aggiornare l’app di Gemini, che di recente ha cambiato look, all’ultima versione disponibile. Per farlo è sufficiente accedere allo store del proprio smartphone e cercare l’app di Gemini in modo da controllare se c’è un aggiornamento disponibile.

Il nuovo update è in fase di distribuzione e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nel giro di pochi giorni. Per accedere ai sottotitoli di Gemini Live, quindi, è sufficiente attendere l’arrivo dell’aggiornamento per l’app dell’assistente AI di Google.

Il rilascio di questa funzione sarà globale ma, per il momento, potrebbe essere disponibile solo per un numero limitato di utenti. Come detto, è necessario aggiornare l’app e attendere l’arrivo della nuova funzione.