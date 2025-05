La fusione tra Google Duo e Google Meet sta per concludersi definitivamente: ecco quali funzionalità verranno perse per sempre e quali invece verranno aggiunte

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Importanti cambiamenti sono in arrivo per gli utenti di Google Meet, l’applicazione sviluppata da Google per effettuare videochiamate e videoconferenze sia in ambito personale che professionale. A partire da settembre 2025, infatti, il servizio eliminerà in modo definitivo tutte le funzionalità residue di Google Duo, chiudendo così il capitolo che si era aperto nel 2022 con l’annuncio della fusione tra i due servizi.

Google Meet e Google Duo, una fusione iniziata nel 2022

La transizione tra i due servizi è iniziata nell’agosto del 2022, ma non è stata priva di confusione. Inizialmente, l’app Duo è stata rinominata Meet, mentre la vecchia versione di Meet ha assunto temporaneamente il nome di “Meet (originale)” prima di essere rimossa dagli store a ottobre dello stesso anno.

Nonostante questo, alcune caratteristiche ereditate da Duo sono comunque rimaste attive per diverso tempo all’interno di Google Meet, che nel frattempo è diventata l’unica piattaforma per le comunicazioni video di Google.

Google Duo era stata lanciata nel 2016 come app pensata per offrire videochiamate rapide, semplici e di alta qualità, rivolte in particolare agli utenti mobile. Era la risposta di Google a FaceTime di Apple e si caratterizzava per un’interfaccia minimale e per funzionalità peculiari, come Toc Toc, che consentiva di vedere in anteprima il video del chiamante prima ancora di rispondere alla chiamata.

L’obiettivo principale di Duo era offrire un’alternativa immediata e accessibile ad app più complesse e orientate al lavoro, come Google Meet. Tuttavia, con la crescita del lavoro da remoto e la volontà di Google di semplificare la propria offerta, si è deciso di unificare i due servizi sotto un’unica piattaforma.

Cosa cambia adesso per gli utenti Google Meet

Con l’addio definitivo alle funzionalità legacy di Duo, a settembre 2025, Google Meet diventerà l’unica piattaforma ufficiale per le videochiamate Google, sia individuali che di gruppo.

Le vecchie chiamate Duo verranno sostituite dalle nuove Chiamate Meet, che introducono una serie di funzionalità avanzate. Tra queste, gli utenti potranno usufruire dei sottotitoli in tempo reale, della possibilità di chattare durante la chiamata, di una gamma più ampia di effetti visivi, della crittografia in cloud e della condivisione dello schermo.

Con questa evoluzione tecnologica, però, alcune delle caratteristiche storiche di Duo verranno abbandonate. Non saranno più disponibili la modalità Famiglia, i Momenti, i Messaggi video di Duo e la funzione Toc Toc.

Tutte queste modifiche verranno comunicate direttamente nell’app Meet, con messaggi nella parte superiore dello schermo e link a pagine di supporto che illustrano nel dettaglio cosa sta cambiando e come prepararsi.

Come salvare i messaggi e le chiamate legacy Duo

Per chi ha utilizzato Duo e vuole conservare una copia delle proprie chiamate o dei messaggi video, Google offre la possibilità di esportare questi contenuti prima che vengano rimossi.

È possibile farlo accedendo all’app Google Meet, entrando nelle impostazioni e cercando la sezione dedicata alle Chiamate legacy. Da lì si potrà accedere all’account utilizzato per Duo, selezionare la voce per la gestione della cronologia chiamate e procedere all’esportazione. Il sistema genererà un file in formato .csv, che può essere copiato o condiviso a seconda delle necessità.

Per quanto riguarda i messaggi video, sempre dalle impostazioni dell’app Meet è disponibile un’opzione Esporta i messaggi. Una volta completata l’esportazione, i file saranno salvati nella memoria del dispositivo e potranno essere facilmente ritrovati sia tramite l’app Google Foto, nella sezione Raccolte e poi nella Cartella Meet, sia utilizzando l’app Files di Google.