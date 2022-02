Star Trek, le ceneri del creatore saranno sparse nello spazio profondo

La missione si chiama Enterprise, e non sarebbe potuta andare diversamente. Il Celestis Memorial Spaceflight è il primo viaggio spaziale completamente dedicato allo spargimento di ceneri nello spazio profondo, partirà da Cape Canaveral entro la fine del 2022 e porterà oltre l’atmosfera, lanciate verso l’ultima frontiera, anche le ceneri di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, e di sua moglie Majel.

Missione Enterprise

“Siamo molto lieti di esaudire, con questa missione, la promessa che feci a Majel Barrett Roddenberry nel 1997", afferma il CEO di Celestis, l’azienda fondata nel 1994 per fornire il primo servizio di sepoltura spaziale al mondo. “Un giorno lei e suo marito sarebbero volati insieme in una missione spaziale commemorativa verso lo spazio profondo", era la promessa di Charles M. Chafer a Majel Barrett, che in Star Trek tra le altre cose interpretava l’infermiera Chapel.

Per Gene Roddenberry, in realtà, non si tratta del primo viaggio spaziale postumo: la prima missione di Celestis, The Founders Flight, avvenne il 21 Aprile del 1997 e portò in orbita le ceneri, tra gli altri, delo scrittore e icona degli anni Sessanta Timothy Leary. Ma allora si potevano spargere le ceneri in suborbita o al massimo sull’orbita terrestre – con una curiosa eccezione nel 1998, anno in cui la missione Luna-01 portò in orbita lunare le ceneri dell’astronomo Eugene Merle Shoemaker.

Oggi, grazie ad una collaborazione con ULA (United Launch Alliance) – che è la casa madre dell’Atlas V, per dirne una – il desiderio di raggiungere lo spazio profondo, e lasciare questa terra in ceneri e spirito, è diventato realtà. Il CEO di ULA Tory Bruno non ha nascosto una certa gioia nel partecipare alla missione: “è un tributo appropriato alla famiglia Roddenberry e ai fan di Star Trek, quello di essere parte del volo inaugurale di Vulcan, il nostro razzo di ultima generazione". E anche un bel modo di testare un razzo che non ha mai volato, prima di metterci dentro delle persone vive.

Quanto costa spargere le ceneri nello spazio?

La missione Enterprise lancerà nello spazio profondo oltre 150 capsule, contenenti non soltanto le ceneri dei defunti, ma anche campioni del loro DNA e “messaggi di saluti da clienti di tutto il mondo, in un viaggio senza fine nello spazio interplanetario". Il secondo stadio del potente Vulcan Centaur, infatti, porterà i resti degli scomparsi in orbita intorno al Sole. Una prima volta assoluta per Celestis, che sino ad oggi ha inviato nello spazio, seppur a distanze di molto inferiori, le ceneri di “clienti di tutte le estrazioni – dagli astronauti alle persone comuni".

Effettivamente, il costo di un servizio funebre del genere non è così eclatante come si potrebbe credere: le prenotazioni per la missione Enterprise sono aperte fino ad Aprile, e i posti rimasti al fianco di Roddenberry partono da un prezzo di 12.500 dollari. C’è da dire che il servizio non include soltanto la commemorazione e lo spargimento delle ceneri dell’estinto, ma anche la possibilità per le famiglie di assistere al lancio dalla storica base di Cape Canaveral, in cui Celestis organizzerà tre giorni di celebrazioni che precederanno il lancio – tour della base incluso. E per chi non potesse viaggiare, la cerimonia e il lancio saranno disponibili in streaming.

A bordo dell’Enterprise, viaggeranno i resti ed il genoma di diversi membri del cast della serie originale di Star Trek, tra cui quelli dell’attore James Doohan – Mr. Scott – ma anche astronauti dell’era Apollo e persone comuni – che hanno scelto di dividere l’ultimo viaggio con i protagonisti della storia dell’esplorazione spaziale e della fantascienza – “fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima".