WhatsApp: adesso cambia veramente tutto

La novità che tutti aspettavamo da anni su WhatsApp è appena arrivata: a comunicarla è stata la stessa piattaforma di messaggistica istantanea, a conferma del fatto che non stiamo parlando di una funzione in beta, o limitata ad un gruppo ristretto di utenti, ma di una novità per tutti.

"Un solo WhatsApp, più telefoni", così Meta descrive in modo sintetico ed efficace l’estensione della "Companion Mode" a tutte le app ufficiali, sia Android che iOS. Con questa novità, finalmente, potremo usare un solo account WhatsApp da più telefoni contemporaneamente. Una novità enorme, che cambierà il modo in cui usiamo l’app.

Un solo WhatsApp, più telefoni

Già da anni è in corso la transizione da WhatsApp "mono dispositivo" a WhatsApp "multi dispositivo". Anche prima di questa novità era possibile usare un solo account da più dispositivi, fino a quattro, ma non era possibile collegare più di un telefono.

Potevamo usare lo stesso account da un telefono e poi da PC e tablet, ma non da due telefoni insieme. E questo è sempre stato un limite enorme, una grandissima scomodità per chi ha più telefoni, magari un Android e un iPhone, o uno per lavoro e uno personale.

Ancor più scomodo, e inefficace, era il vecchio multi dispositivo per le attività commerciali con profilo WhatsApp Business: in casi del genere era possibile rispondere ai clienti da un solo telefono.

Crittografia per tutti

L’estensione del multi dispositivo WhatsApp a più telefoni contemporaneamente sarà del tutto trasparente per gli utenti. Le chat verranno (e resteranno) sincronizzate, spunte blu comprese, e tutti i dispositivi saranno protetti dalla crittografia end-to-end.

Ogni telefono si connette a WhatsApp in modo indipendente, ma deve comunque essercene uno "principale": quello con il numero di telefono collegato all’account.

Come aggiungere telefoni a WhatsApp

Alcuni utenti italiani hanno già la possibilità di usare il nuovo WhatsApp multi dispositivo, perché questa novità è in corso di distribuzione, a livello globale, in queste ore.

Di sicuro ci vorrà del tempo prima che tutte le app saranno in grado di aggiungere altri telefoni allo stesso profilo, dato che WhatsApp deve processare oltre 2 miliardi di account, tutti crittografati, e questo è un task decisamente pesante per i server

Aggiungere smartphone ad un account WhatsApp sarà facile come aggiungere qualsiasi altro dispositivo, visto che la procedura è la stessa.

Basta andare, con il secondo telefono, nel menu principale e poi su Dispositivi collegati > Collega un dispositivo. WhatsApp avvierà la fotocamera e ci permetterà di inquadrare il QR Code generato dall’app sul telefono principale.

WhatsApp promette anche l’arrivo di un secondo metodo per aggiungere telefoni agli account, anche più pratico di quello appena descritto: sarà possibile inserire il numero di telefono al quale mandare un codice monouso da usare per collegare quel telefono all’account.