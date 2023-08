Su Chrome sta arrivando una funzione che cambia tutto

Fonte foto: Lesterman / Shutterstock.com

Google continua il programma di rinnovamento di Google Chrome. In questo periodo, l’azienda americana si sta concentrando, in particolare, sulla versione desktop del suo browser, utilizzato sul 66% dei computer secondo le ultime rilevazioni di Statcounter. Il browser ha appena detto addio alla barra dei download, ora integrata in un’icona in alto a destra, e si prepara a ricevere ulteriori novità.

Per il prossimo futuro, infatti, Google intende potenziare la barra laterale, nota come Riquadro laterale (o Pannello laterale, su alcune versioni di Chrome), attivabile semplicemente cliccando sull’icona accanto all’immagine profilo del proprio account, anche in questo caso nella parte in alto a destra del browser web. Google Chrome, con questo riquadro, di fatto imita il concorrente Microsoft Edge, aggiungendo nuove funzioni nella barra basate sull’AI e sul chatbot Bard, proprio come Edge già da un po’ offre Bing Chat nella sua sidebar.

Come funziona il Riquadro laterale

Attualmente, il Riquadro laterale di Google Chrome offre un accesso rapido a varie funzionalità, risultando utile soprattutto per chi ha un monitor particolarmente esteso.

Dalla barra è possibile accedere all’elenco di lettura, dove salvare le schede da visualizzare in un secondo momento, consultare i preferiti, in modo da accedere subito a un sito web ben preciso, e i percorsi di navigazione, per recuperare le pagine web visitate di recente.

Gli utenti possono scegliere se visualizzare questo pannello aggiuntivo nella parte destra o in quella sinistra del browser, tramite la sezione dedicata delle Impostazioni.

Come cambia il Riquadro laterale

Con le ultime novità, in fase di rilascio con un aggiornamento lato server, vengono introdotte nuove funzioni per il Riquadro laterale di Google Chrome che prende sempre più ispirazione dal lavoro svolto da Microsoft con il suo browser Edge.

Le nuove funzioni, infatte, sonocollegate al motore di ricerca (ma quello di Google, non Microsoft Bing). Per gli utenti c’è la possibilità di ottenere informazioni aggiuntive su di un sito web che si sta visitando, avviare ricerche correlate e, quindi, accedere a contenuti simili a quelli mostrati nella scheda visualizzata.

Queste novità potrebbero preparare il terreno a un ulteriore aggiornamento per il Riquadro laterale di Google Chrome. La barra del browser potrebbe, a breve, diventare un canale d’accesso diretto a Google Bard, il nuovo chatbot da poco accessibile anche in Italia.

Per la barra laterale del browser potrebbe esserci anche l’integrazione con la Search Generative Experience (SGE) che abbina le funzionalità di intelligenza artificiale agli algoritmi di ricerca utilizzati da Google nel suo motore.

La scelta di potenziare il Riquadro laterale conferma, quindi, la volontà di Google di rafforzare l’esperienza d’uso per gli utenti del suo browser per dispositivi desktop.

Chrome è sempre più il riferimento della navigazione web da PC e una completa integrazione con l’intelligenza artificiale sembra oggi essere una naturale evoluzione dei progetti presentati da Google nei mesi scorsi e caratterizzati da un chiaro focus sull’AI.