Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

X continua a rinnovarsi, aggiungendo nuove funzioni per i suoi utenti o almeno per chi attiva un abbonamento a pagamento. L’ultima novità per l’ex Twitter è rappresentata dall’arrivo degli Articles. Si tratta di un nuovo modo per condividere post lunghi tramite il social network.

La funzione è disponibile su scala globale ma è accessibile, per il momento, solo agli utenti Premium+ di X, l’abbonamento più costoso per usare il social, e alle organizzazioni verificate. Grazie agli Articles, X punta a mettere a disposizione dei suoi utenti un vero e proprio blog, superando i limiti di caratteri previsti per i post.

Cosa sono gli Articles di X

Gli Articles rappresentano l’ultima novità che X mette a disposizione dei suoi utenti. Si tratta di una funzione che consente di pubblicare e condividere contenuti testuali molto lunghi con i propri follower. I post tramite Articles potranno essere arricchiti con la formattazione dei caratteri, ricorrendo ad esempio al grassetto, oltre che con elenchi puntati e numerati.

Sarà possibile, inoltre, includere nei post su Articles anche immagini e video, per arricchire il contenuto e renderlo più completo. I contenuti pubblicati con Articles appariranno ai creator all’interno di una nuova tab, denominata proprio “Articles”, e saranno visualizzati nella timeline dei propri follower esattamente come qualsiasi altro post di X. Gli Articles saranno, però facilmente riconoscibili grazie a un layout dedicato e a un’icona specifica.

Gli Articles, quindi, X mette a disposizione dei suoi utenti un vero e proprio blog, con la possibilità di realizzare testi molto lunghi e articolati. Un creator con molti follower, quindi, potrà pubblicare veri e propri articoli, come un approfondimento su un tema particolare, con immagini e video extra, superando il limite di caratteri previsto dai post, limitati a 280 caratteri per gli utenti non paganti e a 4.000 caratteri per gli utenti paganti.

Come usare gli Articles

Per usare Articles è sufficiente accedere all’apposita sezione dedicata a questo nuovo tipo di contenuti, sia dalla versione web che dall’app di X. La nuova funzione è in fase di rilascio su scala globale e sarà, quindi, accessibile in tutti i Paesi in cui è possibile utilizzare il social. L’accesso a questa sezione è riservato, però, solo alle organizzazioni verificate oltre che agli utenti Premium+.

Gli utenti del social, quindi, per usare gli Articles devono ricorrere all’abbonamento più completo proposto da X che prevede un costo di 19,52 euro al mese oppure di 204,96 euro all’anno, quando attivato via web (24,99 euro al mese oppure 264,99 euro all’anno quando l’attivazione avviene tramite l’app). Quest’abbonamento garantisce diversi vantaggi aggiuntivi, come il download dei video, l’assenza di pubblicità, la modifica dei post e molto altro ancora.