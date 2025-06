YouTube si rinnova e introdurre una nuova funzione AI pensata per migliorare i risultati di ricerca: ecco di cosa si tratta e come gli utenti potranno utilizzarla

Fonte foto: miss.cabul / Shutterstock.com

Continua il programma di integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei servizi Google, che nei giorni scorsi ha introdotto una nuova funzione che mira ad anticipare le ricerche degli utenti grazie proprio alla sua AI.

La novità di oggi, invece, riguarda YouTube. La piattaforma si prepara a registrare un’interessante aggiunta che garantirà agli utenti la possibilità di ottenere maggiori informazioni durante la ricerca di nuovi contenuti, sempre grazie all’AI.

Google sta testando, infatti, un sistema simile alla AI Overview del motore di ricerca, con la possibilità per gli utenti di poter consultare dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale tra i risultati di ricerca, in modo da individuare, con maggiore precisione, il contenuto desiderato.

Più AI anche per YouTube

La nuova funzione di YouTube, di cui Google utilizzerebbe i video per addestrare l’AI, va ad arricchire i risultati di ricerca all’interno dell’app del servizio. Gli utenti potranno vedere un primo video consigliato, in alto tra i risultati di ricerca. Sotto il video in questione saranno riportati alcuni video correlati, con un riquadro più piccolo.

Ad arricchire i risultati, inoltre, ci sarà una breve descrizione testuale generata dall’AI che servirà ad offrire all’utente dettagli aggiuntivi in merito al tema della ricerca e al video proposto. L’AI dovrebbe intervenire per i video legati ad argomenti come shopping, viaggi e cose da fare in un luogo specifico e, quindi, per tematiche per cui l’utente potrebbe aver bisogno di dettagli aggiuntivi.

Si tratta di un esperimento, disponibile esclusivamente sull’app iOS e sull’app Android di YouTube e, quindi, non accessibile dalla versione web o da altre versioni del servizio. Il test continuerà fino al prossimo 30 luglio. Successivamente, YouTube valuterà se espandere o meno la disponibilità di questa funzione.

Come usare la ricerca AI di YouTube

La nuova funzione che integra l’intelligenza artificiale nel motore di ricerca interno di YouTube, per il momento, è accessibile solo negli Stati Uniti, come diverse altre novità legate all’uso dell’AI per i servizi Google.

Da segnalare, in ogni caso, che questa funzione sarà un’esclusiva per gli utenti YouTube Premium, il servizio in abbonamento che elimina la pubblicità e aggiunge diversi altri vantaggi, come la possibilità di sfruttare YouTube Music.

I nuovi strumenti AI non saranno disponibili per tutti gli utenti Premium ma solo per un numero selezionato. In aggiunta, la generazione dei testi riguarderà esclusivamente i video in lingua inglese mentre non sarà disponibile per altri contenuti.

Ulteriori dettagli in merito all’arrivo in Italia di questa nuova funzione (e di altre novità legate all’AI per i servizi Google) dovrebbero emergere già nelle prossime settimane. L’azienda, infatti, non intende rallentare il programma di integrazione dell’intelligenza artificiale per le sue applicazioni.