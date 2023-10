Fonte foto: Yalcin Sonat / Shutterstock.com

La rivoluzione registrata da Twitter sotto la gestione di Elon Musk continua. Il social, ora noto come X, si rinnova con l’introduzione di due nuovi piani di abbonamento, Basic e Premium+, che vanno ad affiancarsi al piano Premium, già introdotto da tempo.

Con Basic, il social mette a disposizione alcuni bonus aggiuntivi agli utenti, accessibili con una spesa molto contenuta. Premium+, come lascia intendere il nome, consente l’accesso a diversi bonus extra rispetto al piano Premium.

Nuovi abbonamenti di X: cosa includono

Con il piano Basic è possibile beneficiare di diverse funzionalità base dell’abbonamento Premium, non accessibili agli utenti non paganti, come la modifica dei post oltre che la possibilità di realizzare post e video più lunghi. Con questa versione dell’abbonamento a X si possono scaricare i video dal social oltre che sfruttare la riproduzione dei video in background via app.

Ci sono varie opzioni di personalizzazione, l’autenticazione a due fattori e la crittografia per i messaggi diretti. Resta la pubblicità e non c’è la spunta blu. Si tratta, quindi, di una sottoscrizione pensata per chi fa un uso intenso del social ma vuole contenere la spesa, accettando qualche compromesso rispetto al piano Premium.

Premium+, invece, arricchisce il piano Premium eliminando completamente la pubblicità dalle sezioni Per te e seguiti del social e garantendo un risalto maggiore alle risposte rispetto a quanto avviene per gli utenti Premium. Gli utenti che sceglieranno questo piano potranno sfruttare tutti gli strumenti del Creator Hub e la massima visibilità per i propri contenuti. Tutti questi vantaggi, però, avranno un costo da non sottovalutare.

Nuovi abbonamenti di X: quanto costano

Il precedente piano Premium diventa la soluzione intermedia della gamma di abbonamenti al social, con un costo di 8 euro al mese che si riduce a 84 euro all’anno scegliendo il piano annuale. Per accedere a Basic, invece, bisogna mettere in conto una spesa di 3 euro al mese oppure 32 euro per un anno.

Molto più costoso, invece, è il piano Premium+ che, di fatto, costa il doppio del piano Premium. Per attivare questo piano bisognerà affrontare una spesa di 16 euro al mese oppure, per ridurre i costi, di 168 euro per un anno, scegliendo la fatturazione anticipata.

Come attivare i nuovi abbonamenti di X

I nuovi piani a pagamento per X sono ora disponibili per tutti gli utenti, anche in Italia. Per attivarli è necessario accedere alla versione web di X (raggiungibile anche tramite il vecchio indirizzo twitter.com). Basta cliccare su “Premium“, dalla Home Page, e poi scegliere “Abbonati“.

A questo punto, è sufficiente selezionare l’abbonamento da attivare, scegliere tra il Piano mensile e il Piano annuale (che garantisce uno sconto sulla spesa complessiva) e completare il pagamento. Per ora, i nuovi piani a pagamento non sono attivabili tramite l’app di X, né quella per Android né quella per iOS.