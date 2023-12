TP-Link, a questo prezzo la telecamera è praticamente regalata: da comprare subito

Fonte foto: TP Link

Tapo C200 è una telecamera Wi-Fi firmata TP-Link, da interno, che offre tante soluzioni per la sicurezza del proprio ambiente domestico. La risoluzione video è di 1080P, offre anche una chiara visione notturna, molto comodo poi l’audio bidirezionale, che ti consente di comunicare con chi bussa alla porta o al citofono ovunque ti trovi, anche quando non sei in casa. Ti invia notifiche in tempo reale in caso si verifichino movimenti sospetti, grazie al sensore di movimento. Una telecamera utilissima e che oggi costa veramente poco.

Infatti, il merito è del doppio sconto disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre a quello del 25% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon del 15% che te la fa pagare poco più di 25 euro. Un prezzo veramente stracciato e che ti fa fare un super affare.

Tp-Link Tapo C200

TP-Link Tapo C200: le caratteristiche

Tapo C200 è la telecamera Wi-Fi da interno di TP-Link, che riproduce video di alta qualità, grazie alla quale otterrai una visione notturna fino a 8 metri e una risoluzione 1080p per immagini nitide e chiare. In questo modo, comodamente sullo smartphone, potrai avere una visione dettagliata della stanza. Bene anche il movimento orizzontale fino a 360° e il movimento verticale fino a 114°. Riceverai istantaneamente notifiche push dall’app gratuita, quando viene intercettato un movimento sospetto. Tp-link ha anche fornito una funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione specifico.

Importante poi il fatto che inneschi un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Come anticipato nell’incipit, fornisce un audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera in qualsiasi punto ci troviamo. In casa, magari lontani dalla porta ma anche fuori casa. Si pensi ai corrieri, ai vicini, parenti o amici. Così potremo comunicare con loro anche quando non siamo presenti in casa. Supporta la registrazione in loop su MicroSD fino a 128 GB. La nuova registrazione sovrascriverà quella vecchia quando la memoria è piena. Compatibile con Alexa, puoi gestirla comodamente a voce.

Telecamera Tp-Link Tapo C200: prezzo e offerte su Amazon

Un prezzo eccezionale e che bisogna sfruttare subito. Oggi trovi la telecamera TP-Link Tapo C200 a un prezzo di 25,49€ grazie al doppio sconto presente in pagina. Infatti, oltre a quello fisso del 25% ne trovi un altro del 15%. La paghi quasi la metà rispetto a quello di listino. La disponibilità è immediata e la consegna è garantita prima di Natale.

Tp-Link Tapo C200