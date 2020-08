Telegram si aggiorna, arrivano le videochiamate: come funzionano

La versione beta di Telegram per Android si aggiorna alla versione 7.0 e porta con sé una novità molto attesa dagli utenti: le videochiamate. Tra le app di messaggistica Telegram è sempre stata una delle prime a rilasciare funzionalità innovative, come ad esempio i messaggi a tempo che si auto cancellano. Su un unico aspetto era rimasta indietro: le videochiamate. Ora finalmente sembra aver sistemato anche questo aspetto.

Come annunciato un po’ di tempo fa da Pavel Durov, il creatore dell’app, le videochiamate hanno finalmente fatto il loro debutto su Telegram, anche se per il momento solo per la versione beta. Se tutti i test daranno esito positivo è molto probabile che la novità venga rilasciata a breve anche sulla versione stabile. Il funzionamento delle videochiamate su Telegram è molto semplice e praticamente identico a quello delle altre app di messaggistica. Anche l’interfaccia è molto semplice da utilizzare: si può fare lo switch tra fotocamera frontale e posteriore, attivare o disattivare il video, mutare il microfono e chiudere la telefonata. Ecco come funzionano le videochiamate su Telegram.

Come usare le videochiamate su Telegram

Con l’arrivo delle videochiamate Telegram diventa un’app completa sotto tutti i punti di vista. Se avete dimestichezza con il mezzo, usare le videochiamate su Telegram non vi creerà nessun problema. Per avviarne una basta accedere all’interno della chat, premere sui tre puntini in alto a destra e apparirà un piccolo menu. Tra le voci troverete anche videochiamata e basta premere per farla partire.

Come attivare le videochiamate su Telegram

La funzionalità al momento è disponibile solo per la versione beta di Android per Telegram, la versione 7.0. Gli utenti possono scaricarla online senza nessun problema, ma bisogna essere sicuri di non perdere dati importanti dallo smartphone. Per fare una videochiamata è necessario che anche il destinatario abbia installato Telegram alla versione 7.0 o superiore.