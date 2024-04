Fonte foto: Natee Meepian / Shutterstock.com

Telegram continua ad aggiornare la sua applicazione e, nel corso dell’ultimo mese, ha aggiunto più di 15 nuove funzioni, mettendo così a disposizione degli utenti ulteriori strumenti per utilizzare al meglio l’app, a partire dall’editor di sticker. Oltre a queste novità, c’è da segnalare anche il lancio di Telegram Business.

Le novità di Telegram per canali e profilo

Tra le novità introdotte da Telegram nel corso del mese di aprile c’è la nuova scheda Canali all’interno dell’interfaccia di ricerca. Basta accedere alla funzione di ricerca all’interno dell’app e poi premere su Canali per effettuare una ricerca (utilizzando le parole chiave desiderate) tra i contenuti pubblicati dai canali seguiti su Telegram.

È anche presente una lista di canali consigliati, che trattano argomenti simili a quelli già seguiti. Da notare che è anche possibile passare da un canale a quello successivo, dopo aver letto tutti i messaggi inclusi, facendo uno swipe verso l’alto a partire dalla fine della chat.

Tra le Impostazioni di Telegram è ora presente anche la sezione Il mio profilo, che consente di verificare il modo il profilo appare ad altri utenti, modificare rapidamente le informazioni e fissare fino a 3 storie in cima alla pagina. Tra le informazioni disponibili in questa sezione c’è anche la possibilità di aggiungere la data di compleanno.

Da notare, inoltre, che chi possiede un canale può ora aggiungerlo al profilo. Il canale apparirà al di sopra della biografia, con un’anteprima dettagliata dell’ultimo post. Al profilo è possibile aggiungere anche username collezionabili.

Le altre novità

Gli utenti Telegram hanno la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con un altro utente oppure con un intero gruppo. Per avviare la condivisione, bisogna premere sull’icona degli allegati, nella chat dove si desidera effettuare la condivisione, e poi su Posizione > Posizione in tempo reale.

Ci sono poi nuove impostazioni per le notifiche delle reazioni, a cui è possibile accedere da Impostazioni > Notifiche e suoni > Reazioni. Gli utenti potranno ricevere anche notifiche per le reazioni alle storie. Tra le altre novità di Telegram troviamo l’introduzione della foto profilo nei messaggi inoltrati, in modo da semplificare la conversazione nelle chat di gruppo, e delle emoj animate e personalizzate nei sondaggi (per gli utenti Premium).

Per chi gestisce un gruppo, sono ora disponibili strumenti di moderazione massiva, per effettuare più azioni di moderazione contemporaneamente, e viene migliorata la sezione Azioni recenti per visualizzare gli eventi degni di nota avvenuti all’interno delle chat. Per gli amministrazioni dei canali, invece, c’è la possibilità di selezionare un numero massimo di tipi di reazioni che ogni post può avere.

Per gli utenti Premium, inoltre, c’è la possibilità di riattivare i messaggi sponsorizzati e di attivare la Modalità Stealth durante la visualizzazione delle Storie direttamente dalla lista chat (tenendo premuto su una storia nel feed e selezionando Visualizza anonimamente).

Per i gruppi che hanno attivato i topic, inoltre, c’è la possibilità di passare al successivo non letto con uno swipe verso l’alto in fondo alla chat. Tra le novità di questo mese c’è spazio anche per Telegram Desktop che ora supporta l’Apertura rapida per i siti web.