Come scaricare chat da Telegram

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Telegram è un’applicazione sempre più popolare ed è diventata una valida alternativa a WhatsApp anche grazie alle tante funzionalità messe a disposizione degli utenti. Tra gli strumenti che l’app propone ai suoi utenti c’è la possibilità di scaricare chat da Telegram.

Si tratta di un semplice meccanismo a cui ricorrere per creare un backup delle conversazioni o salvare messaggi e altri contenuti condivisi con Telegram nel caso in cui si desideri chiudere l’account e abbandonare l’app.

Scaricare le chat di Telegram è una procedura rapida che richiede l’installazione dell’app desktop. Vediamo, quindi, come fare a creare una copia delle conversazioni di Telegram andando a scaricare il contenuto delle chat sul proprio computer.

Installare l’app Telegram per computer

Per poter scaricare le chat di Telegram è necessario, come prima cosa, completare una semplice operazione preliminare. Non è possibile esportare le conversazioni di Telegram dal proprio smartphone ma è necessario installare e configurare correttamente l’app per desktop.

Basta accedere al sito ufficiale (desktop.telegram.org) ed effettuare il download di Telegram Desktop. L’applicazione è disponibile per PC Windows, macOS e per Linux. In base al dispositivo che si sta utilizzando, quindi, sarà possibile scaricare e installare l’app giusta.

Completata l’installazione, è necessario accedere con il proprio account, seguendo la procedura guidata. Il login può avvenire anche tramite il codice QR. In questo caso, dall’app per smartphone, basta andare in Impostazioni > Dispositivi > Collega dispositivo desktop e poi inquadrare il codice QR mostrato sul computer.

Come esportare le chat Telegram

Completata la configurazione dell’app desktop, le conversazioni saranno sincronizzate con lo smartphone. Tutti i messaggi inviati e ricevuti dallo smartphone, quindi, potranno essere visualizzati anche dall’app desktop di Telegram che riprende le stesse funzionalità dell’app della versione mobile (ci sono anche le videochiamate tramite Telegram ad esempio).

Dall’app desktop di Telegram, a questo punto, bisogna andare nelle Impostazioni (accessibili premendo sull’icona delle tre linee orizzontali in alto a sinistra da PC Windows). In questa sezione è necessario individuare la voce Avanzate e poi scegliere l’opzione Esporta dati Telegram situata alla fine del nuovo elenco.

A questo punto apparirà un nuovo menu dove l’utente può scegliere quali dati esportare da Telegram. Ci sono varie opzioni che possono essere attivate o disattivate. Per scaricare le chat di Telegram è necessario raggiungere la sezione Impostazioni esportazione dove sono elencate le seguenti opzioni:

Chat personali

Chat con i bot

Gruppi privati / Solo i mei messaggi

Canali privati

Canali pubblici

È possibile scegliere cosa scaricare e cosa no. C’è anche la possibilità di scegliere se scaricare o meno i contenuti multimediali, andando a selezionare una o più opzioni tra:

Foto

Video

Messaggi vocali

Videomessaggi

Sticker

GIF

File

Per i file multimediali è possibile anche impostare un limite massimo per il peso (di default è fissato a 8 MB). Effettuate tutte le scelte, per avviare il download delle chat di Telegram basta selezionare l’opzione Esporta e seguire la procedura guidata.