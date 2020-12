Telegram down nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre. Sempre più utenti segnalano che è impossibile inviare e ricevere messaggi con la popolare app di messagistica, mentre altri non riescono a eseguire nemmeno l’accesso.

Le prime segnalazioni di malfunzionamento per l’app di Telegram sono arrivate intorno alle 14 di mercoledì 16 dicembre, sia su siti web come Downdetector che sui social network come Twitter. Alcuni non riescono a eseguire il login all’app di messaggistica, mentre chi prova a inviare un messaggio vedrà comparire il simbolo di un orologio che tenta il caricamento e rimane in sospeso. Niente messaggi in uscita, né in entrata tra i contatti. Il down di Telegram interessa non solo l’Italia, ma tutta l’Europa e il problema al momento sembra riguardare i server dell’app. Una settimana nera per gli utenti tra i due down di Google in due giorni, quello di Poste Italiane e anche dell’app di streaming musicale Spotify.

Telegram down, cosa succede

Per chi riesce ad accedere all’app di Telegram, sarà comunque impossibile inviare messaggi. Aprendo una chat con uno qualsiasi dei contatti nella propria rubrica, apparirà la scritta “Connetto...” al posto delle informazioni sull’ultimo accesso. Se si prova a inviare un messaggio, al posto delle spunte di invio avvenuto si vedrà il simbolo di un orologio con le lancette che continuano a girare. Impossibile quindi sia inviare che ricevere messaggi di qualsiasi tipo: testo, gif, foto, video o vocali.