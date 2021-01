Telegram è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più famose al mondo, complementare a WhatsApp per molti aspetti. È possibile inviare messaggi di testo, foto, video, gif, sticker personalizzati, allegati e tanto altro ancora, oltre al fatto di poter creare chat di gruppo e canali con migliaia di potenziali iscritti. Quello che contraddistingue Telegram e che rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza, è l’attenzione alla privacy degli utenti. Attivando alcune funzioni è possibile, ad esempio, togliere dalle impostazioni Telegram l’ultimo accesso effettuato di recente sull’app e inserire altre info nella sezione privacy, protezione dei dati personali e sicurezza. Vediamo bene il procedimento.

Alcune info da sapere per renderti invisibile su Telegram

Telegram, come detto in precedenza, offre varie soluzioni per impostare la privacy in base ai propri desideri, per un uso della messaggistica meno compulsivo, per una gestione della comunicazione online più ecologica e per praticare le differenti attività sul telefono in modo anonimo, senza essere contattati di continuo da utenti invadenti. Tra le varie impostazioni dell’app, quella che permette di rimuovere l’ultimo accesso di recente su Telegram continua a riscuotere molto successo. Ma cosa significa?

Prima di andare a vedere il procedimento per i vari dispositivi e con i vari sistemi operativi, è bene ricordarsi che nascondendo i tuoi accessi, perderai la possibilità di vedere anche l’ultimo accesso su Telegram dei tuoi contatti. Va anche detto che togliere ogni traccia della tua presenza su Telegram non è del tutto possibile, poiché agli altri utenti compariranno, comunque, alcune informazioni relative ai tuoi accessi, anche se molto vaghe, come: “ultimo accesso di recente”, se sei entrato da poco tempo nell’app, oppure “ultimo accesso in settimana” se non ti colleghi da alcuni giorni, o “ultimo accesso nel mese corrente” se non ti sei connesso nelle ultime settimane, e “ultimo accesso molto tempo fa”, se manchi da Telegram da più tempo. Altra info da tenere a mente è che se stai scrivendo un messaggio ad una persona, se quella è in linea e con la schermata della chat aperta, vedrà la dicitura in progress “sta scrivendo” sotto il tuo nome salvato anche se, poi, non invierai più il messaggio e si accorgerà, dunque, che sei collegato in chat.

Silenziare gli accessi su Telegram da telefono e tablet

Per rendere la tua presenza online più segreta, puoi decidere di nascondere il tuo ultimo accesso su Telegram e anche di non mostrare a tutti quando sei effettivamente in linea. Vediamo come fare da smartphone e tablet. Come prima cosa apri l’app presente sul tuo dispositivo e seleziona l’icona a sinistra della home page con le tre linee orizzontali che rappresenta le Impostazioni, poi clicca sull’icona a forma di rotellina e vai sulla voce Privacy e sicurezza.

Scorri fino alla sezione Privacy dove troverai alcune opzioni, dunque, vai su “Ultimo accesso e in linea” e ti si presenteranno alcune preferenze relative a chi potrà vedere il tuo ultimo accesso di recente su Telegram e cioè: tutti i tuoi contatti oppure nessuno. Se volete indossare il mantello virtuale dell’invisibilità per tutti, procedete digitando su Nessuno e in questo modo i tuoi contatti non potranno più avere info sul tuo ultimo accesso né sulla tua presenza online su Telegram. Nella stessa schermata potete aggiungere delle eccezioni, scegliendo di non condividere il vostro status con determinate persone che dovrete selezionare appositamente, oppure potrete scegliere i contatti con i quali, invece, continuare a condividere le vostre info relative ai vostri accessi su Telegram. Nel caso tu cambiassi idea, puoi tornare alle vecchie impostazioni molto facilmente con qualche piccolo click, o, viceversa, puoi continuare ad aggiungere o togliere contatti a piacimento.

Silenziare gli accessi su Telegram da computer

Se hai bisogno di sapere come diminuire la tua visibilità su Telegram da computer (su PC Windows, Mac e anche con sistema operativo Linux), il procedimento è simile a quello per smartphone e tablet. Vai sull’app cliccando sull’icona della rotellina e seleziona l’opzione Privacy e sicurezza. Procedi, poi, sulla voce Ultimo accesso e clicca su Nessuno, che troverai nella sezione “Chi può vedere il mio ultimo accesso”. Anche qui, nella versione desktop di Telegram, puoi decidere di mostrare il tuo ultimo accesso di recente solamente ad alcuni contatti ben precisi. Basta accedere alle Impostazioni cliccando sull’icona della rotellina e flagrare l’opzione Privacy e sicurezza, impostando la voce “Nessuno” accanto alla dicitura “Ultimo accesso”, poi clicca su “Condividi” sempre con e aggiungi i contatti che preferisci.