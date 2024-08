Aggiornate Telegram, è migliorato ancora

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nuovi aggiornamenti disponibili per Telegram: la celebre app per la messaggistica aggiunge tante nuove funzioni a disposizione per tutti gli utenti

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Telegram continua a sfidare WhatsApp presentando in continuazione nuove funzioni e miglioramenti, piccoli e grandi, a ritmo mensile.

Con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento, ad esempio, vengono introdotte moltissime novità a partire da un nuovo browser in app, passando poi a diverse novità per le mini app e arrivando, in fine, alla possibilità di regalare stelle ai propri contatti Telegram.

Telegram, le principali novità dell’aggiornamento

Una delle novità più importanti riguarda il browser integrato nell’app con l’utente che può comprimere le varie schede e riaprirle al bisogno, senza perdere i contenuti che sta visualizzando, permettendo così una navigazione più ordinata.

L’altra novità riguarda una sezione chiamata App che si può trovare all’interno della scheda Ricerca. Qui è possibile velocizzare la ricerca delle applicazioni installate e, naturalmente, aggiungere nuove mini app tra quelle in catalogo.

Inoltre gli sviluppatori possono caricare brevi video dimostrativi e gli screenshot delle anteprime delle loro mini app, per mostrare agli utenti una breve panoramica sul prodotto.

Si aggiornano anche le mini app stesse, con la possibilità di creare molti contenuti personalizzati da condividere nelle storie di Telegram, tra cui video generati dall’intelligenza artificiale, i risultati delle classifiche e molto altro ancora, aiutando le persone a condividere molto più rapidamente i progressi fatti proprio dentro le varie applicazioni.

Una novità importante riguarda le Stelle di Telegram, utili per acquistare beni o funzioni aggiuntive dentro le mini app oppure per acquistare i contenuti a pagamento dei canali. Con questo update gli utenti potranno decidere di regalare queste Stelle ai propri contatti, per farlo basta andare sulle Impostazioni e poi nella sezione Le mie stelle.

Cambiano anche le impostazioni per registrazione dei video messaggi con la possibilità di attivare il flash della fotocamera e migliorare, quindi, la qualità del video in ambienti scarsamente illuminati.

Si rinnova anche il widget per il meteo che ora può essere inserito all’interno delle storie mostrando la posizione esatta dell’utente, le indicazioni sulla temperatura e nelle notti in cui il cielo è sereno, la fase lunare. Oltretutto il widget cambierà automaticamente l’unità di misura, muovendosi tra gradi Celsius e gradi Fahrenheit in base alle impostazioni sul device di chi guarda la storia.

Infine nelle Storie di Telegram l’utente ha la possibilità di personalizzare la copertina, scegliendo l’immagine che descrive il contenuto in modo migliore, selezionandola dal frame della storia stessa.

Quando arriva l’aggiornamento di Telegram

Stando a quello che si legge sul sito ufficiale, l’aggiornamento di Telegram è attualmente in fase di distribuzione sia per gli utenti Android che per quelli che utilizzano device con iOS.

Il suggerimento, dunque, è di attendere che il rollout sia completo e, appena viene visualizzata la notifica della disponibilità dell’aggiornamento, procedere subito con il download.