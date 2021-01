Telegram è una delle piattaforme più utilizzate per la messaggistica istantanea in Italia. Molto semplice e intuitiva, riesce a collegare milioni di persone e permette di conoscerne altre, anche restando anonimi. Se utilizzi già questa applicazione e non sai come funzionano le chat anonime di Telegram, non preoccuparti, con questo articolo sarà tutto un po’ meno “anonimo”.

Parlare con altre persone senza svelare la propria identità potrebbe incuriosire molte persone e, grazie a Telegram, oggi riusciamo a farlo. Per sapere come creare chat anonime su Telegram potrai seguire il nostro articolo e leggere tutte le indicazioni che ti daremo. Innanzitutto devi sapere che le chat anonime non sono tutte uguali. Una chat anonima è una conversazione tra due persone che non si conoscono e che non avranno mai la possibilità di farlo, a meno che non svelino di proposito la loro identità. Questa funzione però non nasce con Telegram, ma abbiamo bisogno di uno specifico bot di Telegram. I bot sono dei finti utenti, composti da un insieme di codici, che permettono di interagire in chat tra utenti reali. Per essere utilizzati i bot devono essere abbinati con altri identici bot, per iniziare conversazioni e chattare su qualsiasi argomento.

Come dicevamo prima, le chat anonime di Telegram, non sono tutte uguali. Se per esempio vuoi parlare con uno dei tuoi contatti senza lasciare nemmeno una traccia a fine della vostra conversazione, potrai attivare la funzione della chat segreta. Le chat segrete si differenziano dalle chat normali, per l’utilizzo della crittografia end-to-end. In questo modo potranno leggere questa conversazione solo i due contatti interessati e nessun altro, nemmeno i gestori di Telegram. Queste chat non vengono nemmeno salvate sul cloud e restano solo sul dispositivo utilizzato per chattare. Si ha anche la possibilità di impostare un timer per decidere quando questi messaggi si dovranno eliminare per sempre, dal proprio dispositivo e da quello del nostro contatto.

Come fare chat anonime su Telegram

Il metodo per creare chat anonime su Telegram è molto facile e veloce. La prima cosa da fare è scegliere la soluzione che più ci interessa tra un gruppo Telegram e un bot, poi dovrai scrivere il messaggio e inizierà la conversazione. Già sappiamo che ti starai chiedendo quali sono i bot più adatti per iniziare a conoscere nuove persone senza mostrare la propria identità. Potrai usare Chat Incognito Bot, che per prima cosa ti farà scegliere la lingua che ti interessa, e dopo inizierà la chat anonima in modo casuale. Per utilizzare questo bot dovrai aprire Telegram, cliccare su “chat” che troverai nel menù in basso, scrivere il nome del bot @chatincognitobot, poi nella sezione “cerca messaggi o utenti” seleziona il nome che ti appare tra i risultati che ti sono comparsi e potrai iniziare la tua conversazione anonima.

Se stai usando Telegram da PC più o meno il procedimento è lo stesso. Dovrai inserire il nome del bot in alto a sinistra nella sezione “cerca”, cliccare sul bot scelto, che dovrebbe essere il primo risultato a venire fuori ed in fine, aprire la chat. Per avviare la conversazione anonima clicca sul tasto “avvia” per iniziare l’interazione con il bot, dopo puoi scegliere la lingua interessata in “imposta la tua lingua” e cliccare su “nuova chat”. Verrai collegato casualmente con un altro utente e per iniziare la conversazione ti basterà scrivere un messaggio ed inviarlo con il tasto che ha l’icona della freccia. È giusto che tu sappia che potrai interrompere la conversazione in qualsiasi momento tu voglia, cliccando su “lascia la chat”. Invece se vorrai solo cambiare utente e conversazione, dovrai cliccare su “altro utente” ed iniziare una nuova chat.

Gli abbinamenti tra utenti possono essere fatti in modo prettamente casuale, ma hai anche la possibilità di impostare alcuni filtri, che ti permetteranno di selezionare:

la fascia di età (inserendo la tua data di nascita e la fascia degli interlocutori con cui vorrai parlare),

la posizione (per autorizzare il bot ad abbinarti con persone nelle tue vicinanze),

Il sesso (puoi far sapere il tuo genere e decidere di che sesso devono essere le persone con cui vuoi parlare), ma questa funzione deve essere sbloccata. Potrai farlo solo dopo aver inviato cinque amici a usare Chat Incognito Bot.

Chattare in anonimo dai gruppi

Una tra le altre soluzione per chattare in anonimo è farlo attraverso i gruppi. I gruppi di Telegram ti permettono di iniziare delle conversazioni, che possono essere pubbliche o private, con utenti presenti all’interno del gruppo. Sono nati proprio con questo scopo, gruppi appositi per far nascere nuove conoscenze, uno di questi è Web Friends. Se pensi che questa possa essere la soluzione migliore per te per conoscere nuove persone, ti consigliamo per prima cosa di limitare la visibilità dei tuoi dati personali. Per farlo dovrai andare sull’icona a forma di rotella di un ingranaggio (cioè sulle impostazioni di Telegram), cercare “privacy e sicurezza” e selezionarlo.

A questo punto clicca su “numero di telefono” e “foto profilo” e seleziona “i miei contatti” per limitare la visualizzazione del tuo numero di telefono e della tua foto profilo solo ai tuoi contatti. Potresti anche limitare la visualizzazione del tuo ultimo accesso in chat e decidere di non mostrare nemmeno il tuo stato. Se vorrai potrai anche decidere chi potrà chiamarti, mandarti messaggi e aggiungerti su gruppi e canali Telegram.

Per diventare membro di un gruppo e iniziare conversazioni, dalla schermata principale di Telegram, entra nella sezione “chat” e digita nel campo “cerca messaggi o utenti” il nome del gruppo che ti piace. Scelto il gruppo che dovrebbe essere il primo risultato utile, devi cliccare su “unisciti” per diventare un membro e partire con le chat con gli altri membri. Se vorrai Telegram ti da l’opzione di poter iniziare una conversazione privata, non anonima, con un membro del tuo stesso gruppo. Per iniziare clicca sulla foto dell’utente che ti interessa e scegli tra le possibilità disponibili:

“ invia messaggio ” per iniziare una conversazione normale,

” per iniziare una conversazione normale, “inizia chat segreta” per una conversazione che potrà poi essere eliminata e non sarà mai salvata sul cloud.

Se per chat anonima su Telegram, intendi chat segreta, la procedura che dovrai eseguire è la stessa sia se utilizzi uno smartphone o che tu utilizzi un tablet. La stessa vale anche se accedi da Telegram da PC. Si parte selezionando il contatto che hai scelto e che avrà con te una chat segreta, dovrai accedere al suo profilo e selezionare l’opzione “inizia chat segreta”. Per iniziare apri Telegram e scegli l’opzione “chat” che è caratterizzata dall’icona a forma di nuvoletta.

Se ti era già capitato di avere conversazioni segrete con questo utente, clicca sul suo contatto. Se vuoi aprire una nuova chat segreta, dovrai inserire nella sezione “cerca messaggi o utenti” il nome di questa persona e appena apparirà sullo schermo, cliccare su di lui per aprire la chat. Un passaggio che devi fare, è quello di cliccare sul nome della persona, selezionare l’opzione “info” e scegliere “inizia chat segreta”. Per iniziare una conversazione segreta l’utente dovrà entrare nell’app di Telegram ed accettare l’invito della conversazione segreta. Se l’utente accetta l’invito si potrà dare il via a questa conversazione.

Come avevamo già accennato, per le chat segrete, si può impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi. Se hai un dispositivo Android, devi cliccare sull’icona che ha tre puntini in alto a destra e scegliere l’opzione “timer di autodistruzione”, dopo potrai impostare il timer che può andare, da minimo 1 secondo di tempo e massimo una settimana. Se invece il tuo dispositivo è un iPhone oppure se un PC, dovrai premere sull’icona a forma di orologio che si trova vicino la voce “messaggio” e scegliere l’opzione che più ti interessa. Quando avrai finito potrai cliccare su “fatto” e impostare il timer per l’autodistruzione della conversazione.

Dubbi e perplessità

Con le indicazioni che ti abbiamo fornito, se le avrai seguite alla lettera, non dovesti avere alcun tipo di problema. Nel caso però tu dovessi avere alcuni dubbi o perplessità, riguardati le chat anonime di Telegram, potrai andare nella sezione FAQ dell’applicazione e cercare di trovare le risposte a ciò che ancora non ti è del tutto chiaro. Ovviamente per entrare nella sezione delle FAQ dovrai aprire l’app di Telegram, da dispositivo fisso o mobile, accedere alle impostazioni del tuo profilo attraverso l’icona a forma di rotella di ingranaggio. Si aprirà così una nuova schermata dove potrai visualizzare “FAQ Telegram”.

Se invece il problema è sorto quando hai provato ad aggiungere un bot per poter chattare in modo anonimo, devi andare sempre nelle sezione “impostazioni”, scegliere l’opzione “fai una domanda”, poi cliccare su “ok”ed alla fine cliccare su “avvia”. Se non puoi accedere a Telegram puoi lo stesso trovare delle soluzioni collegandoti alle pagine di supporto di Telegram, scrivere nel campo “please describe your problem” il problema che hai riscontrato ed inserire i tuoi dati nei campi “your phone number” e “your email” (dovrai scrivere il tuo numero di telefono e la tua mail). A questo punto clicca su “submit” per inviare al servizio clienti la tua richiesta.