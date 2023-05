Smart TV Gratis in cambio di pubblicità: non è una bufala

In un mondo in cui tutto l’intrattenimento televisivo sta virando verso i servizi "economici" con spot pubblicitari (vedi il piano Netflix base con pubblicità), qualcuno prima o poi lo avrebbe dovuto fare: anche la TV è gratis, se l’utente guarda un tot di spot. Quel qualcuno è stato Ilya Pozin, cioè il cofondatore della piattaforma di streaming gratuita, ma con spot, Pluto TV. La smart TV gratis in questione, invece, si chiama Telly.

Cos’è Telly

Telly, per la precisione, è un dispositivo elettronico che contiene al suo interno anche una Smart TV. In realtà, però, è formato da due schermi, separati da una soundbar.

Lo schermo principale è la TV vera e propria, da 55 pollici. Sotto di essa c’è la soundbar e ancora sotto c’è lo schermo secondario, una sorta di fascione dedicato solo alla pubblicità e ad altri contenuti sponsorizzati. La diagonale totale di questo device è di 63 pollici.

La TV ha uno schermo LCD 4K, compatibile HDR, e include al suo interno un sintonizzatore TV e un non meglio precisato "streaming stick", ma permette anche di connettere un dispositivo di streaming esterno, tramite una delle tre porte HDMI.

La soundbar, invece, è direttamente integrata nella Telly e ha al suo interno 5 speaker. Telly non dichiara alcun dato su questa sezione dell’hardware, ma con 5 altoparlanti possiamo immaginare almeno il supporto al Dolby Atmos.

Infine, nella parte bassa di Telly, troviamo il secondo schermo che trasmette pubblicità e informazioni aggiuntive, come i risultati sportivi, dati finanziari (azioni, quotazioni, mercati…) e viene usato anche per mostrare parte dell’interfaccia delle app tramite cui è possibile utilizzare delle funzioni aggiuntive di Telly.

La Smart TV gratis, infatti, è dotata di webcam HD, microfono integrato nella soundbar, sensori di movimento e assistente vocale "Hey Telly".

Cosa può fare Telly

Oltre a mostrare i programmi televisivi gratuiti e i contenuti delle piattaforme in streaming, dunque, Telly può fare anche altro. Ad esempio può essere usata per le videochiamate su Zoom, oppure per giocare usando il corpo come joypad, fare fitness o anche sfogliare cataloghi musicali.

Chi paga per Telly

Telly spiega chiaramente il suo modello di business:

Oggi tutte le smart TV mostrano pubblicità. Ma tu paghi ancora per la TV. Tutto questo cambia oggi. Durante il processo di registrazione poniamo domande su di te e sulla tua famiglia per ottimizzare la tua esperienza pubblicitaria. I marchi, a loro volta, pagano per l’annuncio non intrusivo sullo Smart Screen [lo schermo secondario inferiore, ndr]. È così che ottieni Telly gratis. Chiaro e semplice. È ora di fare questo affare

L’idea è interessante, ma anche abbastanza rischiosa perché l’hardware offerto "gratis" da Telly, per quando non di altissima qualità, avrà comunque un costo consistente e questo costo lo dovrà anticipare Telly stessa. L’azienda, poi, farà da intermediaria tra l’utente e l’investitore guadagnando dagli spot, ma ci vorrà tempo per rientrare dagli investimenti.

E se l’utente non sarà contento dell’affare e non terrà Telly in casa per molto tempo, allora tutto potrebbe crollare. Stesso discorso se l’utente prende Telly solo perché, alla fin fine, guarda poca TV (e quindi pochi spot).

Ciò vuol dire che Ilya Pozin ha avuto una grande idea, che potrebbe rivelarsi un enorme successo come anche un costosissimo buco nell’acqua.

Quando arriva Telly

Telly, al momento, è un progetto riservato al mercato statunitense dove sono già partite le prenotazioni delle prime 500 mila Smart TV gratis. L’azienda afferma che le consegne dei dispositivi avverranno questa estate, ma non c’è ancora una data ufficiale.

Se l’iniziativa funzionerà in USA, e si mostrerà economicamente sostenibile, è molto probabile che Telly attiri grossi finanziatori e possa espandersi anche al mercato europeo, Italia inclusa.